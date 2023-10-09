Згідно з даними додатку Earthquake, ввечері 9 жовтня у Словаччині відбувся землетрус магнітудою 5,1. Підземні поштовхи відчули й українці.

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У Словаччині відбувся землетрус

Згідно з Earthquake Monitor, у Словаччині відбувся землетрус магнітудою 5,1 з епіцентром у районі Прешова. За словами очевидців з околиць Свидника та Стропкового, землетрус був дуже помітним, і багато переляканих людей повиходили зі своїх будинків.

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У Закарпатській ОВА повідомили, що під час землетрусу у Словаччині землетрус було зафіксовано в регіоні магнітудою 4,5.

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів,

– мовиться в повідомленні.

В ОВА додали, що наразі немає інформації щодо можливих загроз, однак місцевих жителів закликали бути пильними та у випадку повторних поштовхів перейти в безпечні місця – якомога далі від багатоповерхівок та інших висотних будівель.

Тим часом на лінію 101 надійшло 15 повідомлень від населення про поштовхи. Попередньо, минулося без негативних наслідків, а усі об'єкти критичної інфраструктури без ушкоджень та працюють у штатному режимі.

Зверніть увагу! За інформацією фахівців, за вересень це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат.

Місцеві жителі Ужгорода повідомили, що поштовхи були досить відчутними. Деякі з них встигли зняти на відео, як вдома трусяться люстри. Також у деяких будинках у стелі з'явилися тріщини.

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Тріщини у стелі після землетрусу на Закарпатті: дивіться відео

Незначні поштовхи відчув і Львів, що доволі незвично для області. Вібрації відчули у кількох районах міста.

Львів'яни повідомляють про незначні поштовхи близько 21:35 схожі на землетрус. Уточнюємо інформацію,

– написав мер міста Андрій Садовий.

Згодом він підтвердив, що підземні поштовхи виникли внаслідок землетрусу у Словаччині.

Тим часом у Львівській ОВА додали, що шкала землетрусу на Львівщині була значно нижчою ніж у Словаччині, а подробиці нададуть згодом.

Сьогодні орієнтовно о 21:23 жителі Львова, які живуть на верхніх поверхах, могли відчувати легке похитування. Стався землетрус. Епіцентр – у Словаччині. В епіцентрі він був магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас – нижче. Більше інформації згодом,

– написав Максим Козицький.

Окрім України, підземні поштовхи внаслідок землетрусу у Словаччині могли відчути у Польщі та в Угорщині.