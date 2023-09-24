У Свалявському районі Закарпатської області 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2. До слова, там стався вже другий землетрус у вересні.
Зверніть увагу У Марокко стався потужний землетрус: кількість жертв продовжує зростати
Епіцентр був на глибині 2 кілометри
Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей входить до невідчутних.
Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 кілометри,
– мовиться у повідомленні.
14 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю також було зареєстровано землетрус. Епіцентр був розташований за 6 кілометрів на схід від міста Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 кілометрів.
Інші землетруси в Україні
- Головний центр спеціального контролю перед цим зафіксував землетрус у Закарпатській області посеред дня 15 серпня. Тоді його епіцентр був орієнтовно за 20 кілометрів від Ужгорода, його магнітуда – 2,2.
- У Чернівецькій області 6 вересня зафіксували землетрус. Його епіцентр був у районі села Старий Вовчинець Чернівецького району Чернівецької області. За класифікацією землетрус відносився до невідчутних.
- На Полтавщині зафіксували землетрус 23 липня. Землетрус зафіксували за 20 кілометрів на захід від Полтави. Його магнітуда – 2,6. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.