У Головному центрі спеціального контролю заявили, що поштовхи зафіксували орієнтовно о 12:56 6 вересня. Там також вказали його магнітуду.

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Що відомо про землетрус на Буковині

06 вересня 2023 року о 12:56:00 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Кам'янецькій територіальній громаді Чернівецького району Чернівецької області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 5 кілометрів,

– заявили фахівці.

Вони запевнили, що за класифікацією землетрусів – відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – пояснили у центрі.

Тож запевнили, що для людей землетрус не несе загрози.

Де саме зафіксували землетрус в Чернівецькій області: дивіться на карті

Попередній землетрус в Чернівецькій області

Наприкінці літа, 26 серпня, у Чернівецькій області також зафіксували землетрус. Фахівці розповідали, що його епіцентр припадав на Дністровський район регіону.

Зокрема, там зафіксували поштовхи у районі села Балківці. Вони мали магнітуду 1,6 та не були відчутними для людей. За даними Головного центру спеціального контролю, поштовхи були на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей,

– заспокоїли фахівці.

Перед цим, 16 серпня, землетрус був у Закарпатській області, а саме в районі Ужгорода. Тоді його магнітуда сягала 2,2, люди поштовхів не відчули.