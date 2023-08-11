Землетрус також відчували й жителі сусідніх провінцій. Наразі відомо про щонайменше 23 постраждалих.

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Нажахані люди вистрибували з балконів

Як заявили у Турецькому сейсмологічному агентстві, епіцентр землетрусу був на глибині 7 кілометрів в околицях міста Єшилюрт. Поштовхи були дуже відчутними – у будинках хиталися меблі, люстри. Місцями – й цілі будинки сколихнув землетрус.

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Нажахані люди тікали з приміщень на вулиці міста. За попередньою інформацією, відомо про 23 постраждалих унаслідок землетрусу. Ці люди отримали травми, коли вистрибували з балконів, аби поскоріш покинути будівлі. Загалом до лікарень звернулося близько 80 осіб – більшість з них не отримала фізичних травм, але неабияк злякалася й пережила стрес.

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Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая повідомив, усі постраждалі отримали легкі поранення. Унаслідок землетрусу 1 нежитлова будівля обвалилася. У цей момент поруч саме проходила дитина, яка постраждала через обвал. Також відомо про щонайменше 2 будівлі, які серйозно постраждали під час землетрусу.

Поки що загиблих немає. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим громадянам. Нехай Бог береже нашу країну від усіляких напастей,

– повідомив міністр.

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