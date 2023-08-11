Землетрясение также ощущали и жители соседних провинций. Сейчас известно по меньшей мере о 23 пострадавших.
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Люди в ужасе выпрыгивали с балконов
Как заявили в Турецком сейсмологическом агентстве, эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров в окрестностях города Ешилюрт. Толчки были очень ощутимыми – в домах шаталась мебель, люстры. Местами – и целые дома всколыхнуло землетрясение.
Землетрясение в Турции: смотрите видео
Во время землетрясения в домах все шаталось: смотрите видео
Ужасные люди убегали из помещений на улице города. По предварительной информации, известно о 23 пострадавших в результате землетрясения. Эти люди получили травмы, когда выпрыгивали с балконов, чтобы поскорее покинуть здание. Всего в больницы обратилось около 80 человек – большинство из них не получили физических травм, но изрядно испугались и пережили стресс.
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Министр внутренних дел Турции Али Эрликая сообщил, что все пострадавшие получили легкие ранения. В результате землетрясения 1 нежилое здание обрушилось. В этот момент рядом как раз проходил ребенок, который пострадал из-за обвала. Также известно, что по меньшей мере 2 здания серьезно пострадали во время землетрясения.
Пока погибших нет. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам. Пусть Бог бережет нашу страну от всяческих напастей,
– сообщил министр.
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В Турции раздался мощный взрыв в порту
- В турецком порту Дериндже на Севере страны 7 августа раздался мощный взрыв. Это произошло во время загрузки судна с зерном. Взрыв был такой силы, что местным показалось, будто началось землетрясение.
- В результате взрыва пострадали 10 человек. Также значительные разрушения получила инфраструктура порта – разрушены 13 из 16 элеваторов. Однако суда не пострадали.
- По предварительной информации, причиной взрыва стало сжатие зерновой пыли. Однако окончательная причина будет известна после проведения всех экспертиз.
- В украинской разведке называют события в турецком порту очень странными. Андрей Юсов заявил, что к взрыву может быть причастна Россия, поскольку Турция – одна из тех стран, которая больше всего настаивает на возобновлении зернового соглашения.
- Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал впоследствии заявил, что причиной взрыва могла стать диверсия в порту. Хотя эту версию рассматривают как слабую, но не исключают.