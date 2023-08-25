У четвер, 24 серпня, близько 22:30, у Дністровському районі на Буковині під землею було неспокійно. Власне, було зафіксовано землетрус на глибині у 7 кілометрів. Коливання були невідчутними для людей.

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Землетрус на Чернівеччині

Як інформують у Головному центрі спеціального контролю, такого типу землетруси, який стався на Буковині, фіксують лише сейсмологи. За класифікацією вони належать до невідчутних.

Зареєстровано землетрус в районі села Балківці, Дністровського району, Чернівецької області, магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера на глибині у 7 кілометрів. За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там опубліковано карту, на якій можна побачити, де саме стався цей землетрус.

У районі села Балківці зафіксували землетрус: дивіться на карті від ГЦСК

Зверніть увагу! Якщо ви відчували землетрус, залиште відповідне повідомлення за посиланням. Це допоможе фахівцям в уточненні параметрів природного явища.

Варто згадати, що раніше землетрус на Буковині фіксували 21 січня 2023 року. Тоді він був магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Що робити під час землетрусу

Пам'ятайте, що землетруси можуть бути небезпечними, тому важливо знати, як правильно діяти, щоб врятувати своє життя.

Збережіть спокій і уникайте паніки – тверезий розум завжди допомагає у небезпечній ситуації.

Вчасно відреагуйте на відчуття коливання ґрунту чи будівлі, оскільки перші секунди можуть бути вирішальними.

Якщо ви перебуваєте на першому-другому поверсі, оперативно вийдіть на вулицю, шукайте відкрите місце, далеке від будівель та споруд.

Уникайте кутових кімнат, особливо на вищих поверхах, оскільки вони можуть бути менш стійкими під час обвалу.

Шукайте безпечне приміщення всередині будівлі. Уникайте перебування біля вікон, крихких предметів та важких об'єктів, які можуть впасти.



Дії у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу