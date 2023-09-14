У Головному центрі спеціального контролю розповіли, що землетрус в регіоні був орієнтовно о 11:52 14 вересня. Перед цим поштовхи на Закарпатті фіксували 15 серпня 2023 року.

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Що відомо про новий землетрус на Закарпатті

14 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус… Епіцентр знаходиться 6 кілометрів на схід від міста Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 кілометрів,

– заявили в центрі.

За їхніми даними, землетрус кваліфікували як невідчутний. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2.

Де зафіксували землетрус на Закарпатті: дивіться на карті

Що відомо про попередній землетрус на Закарпатті

Головний центр спеціального контролю перед цим зафіксував землетрус у Закарпатській області посеред дня 15 серпня. Тоді його епіцентр був орієнтовно за 20 кілометрів від Ужгорода, його магнітуда – 2,2.

Проте Головний центр спеціального контролю запевнив, що за класифікацією землетрусів він належить до невідчутних. Перед цим випадком поштовхи амплітудою 2,4 були зареєстровані в регіоні ще 10 серпня 2022 року.