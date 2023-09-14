В Главном центре специального контроля рассказали, что землетрясение в регионе было ориентировочно в 11:52 14 сентября. Перед этим толчки на Закарпатье фиксировались 15 августа 2023 года.

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Что известно о новом землетрясении в Закарпатье

14 сентября 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение… Эпицентр находится в 6 километрах к востоку от города Виноградов, Закарпатской области, на глубине 5 километров,

– заявили в центре.

По их данным, землетрясение квалифицировали как неощутимое. Его магнитуда по шкале Рихтера составляла 2.

Где зафиксировали землетрясение в Закарпатье: смотрите на карте

Что известно о предыдущем землетрясении в Закарпатье

Главный центр специального контроля перед этим зафиксировал землетрясение в Закарпатской области в среду дня 15 августа. Тогда его эпицентр был ориентировочно в 20 километрах от Ужгорода, его магнитуда – 2,2.

Однако Главный центр специального контроля заверил, что по классификации землетрясений он относится к неощутимым. Перед этим случаем толчки амплитудой 2,4 были зарегистрированы в регионе еще 10 августа 2022 года.