Землетрясение зафиксировали ориентировочно в 16:43 во вторник, 15 августа. Специалисты объяснили, к каким землетрясениям он принадлежит.

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Что известно о землетрясении на Закарпатье

10 августа 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение,

– заявили специалисты.

Они также озвучили параметры толчков. В частности, они были:

в районе Ужгорода, а именно в 23 километрах к востоку от областного центра;

на глубине 3 километров.

Однако в Главном центре специального контроля объяснили, что по классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Специалисты напомнили, что последнее зарегистрированное землетрясение в регионе было 10 августа 2022 года с магнитудой 2,4.

Ученые представили первый в истории метод прогнозирования землетрясений

Сейсмологи считают, что данные глобальной системы позиционирования (GPS) могут помочь выявить признаки землетрясения за два часа до начала ощутимых толчков. Это может дать время, чтобы предупредить людей и уменьшить количество вероятных жертв.

Спрогнозировать землетрясение могут попытаться потому, что согласно данным GPS-данных, за два часа до начала землетрясений горизонтальные движения почвы ускорялись по экспоненте, соответствующей "медленному скольжению разломом". Тогда почва движется без образования сейсмических волн или толчков. Подробнее об объяснении ученых – читайте по ссылке.