Землетрус стався магнітудою 6,3. Багато будівель було пошкоджено, а люди опинились під завалами.
Важливо Два землетруси один за одним вразили Непал: потужно трясло і в Італії
Афганістан сколихнув потужний землетрус
Відбулося щонайменше три потужні підземні поштовхи. Директор провінційної лікарні Герата повідомив, що щонайменше 255 осіб загинули та майже 500 отримали поранення.
Наслідки землетрусу в Афганістані / фото із соцмереж
Згодом стало відомо, що через землетрус в Афганістані загинули понад 2 тисячі осіб і отримали поранення понад 9 000.
2053 людини загинули, 9240 – поранено та 1329 будинків пошкоджено або зруйновано,
– повідомила речниця Міністерства стихійних лих Мулла Джанан Сайек.
Наслідки землетрусу в Афганістані / фото Shutterstock
Землетрус в Афганістані / фото Shutterstock
Ситуація в Афганістані після землетрусу: дивіться відео
Зауважимо, що Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в гірському хребті Гіндукуш, оскільки він розташований поблизу стику Євразійської та Індійської тектонічних плит.
Потужні землетруси у світі: останні новини
- Нагадаємо, що 3 жовтня на північному заході Непалу сталися два землетруси. Вони спричинили потужні поштовхи в регіоні.
- Також підземний поштовх стався у Неаполі – у вулканічному регіоні Флегрейські поля. Це був другий за потужністю землетрус в цьому районі за останні 40 років.
- Окрім цього, у Марокко 8 вересня стався потужний землетрус. Через це багато місцевих та туристів отримали поранення. Також є велика кількість жертв.