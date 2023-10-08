Землетрясение произошло магнитудой 6,3. Многие здания были повреждены, а люди оказались под завалами.
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Афганистан потрясло мощное землетрясение
Произошло не менее трех мощных подземных толчков. Директор провинциальной больницы Герата сообщил, что по меньшей мере 255 человек погибли и около 500 получили ранения.
Последствия землетрясения в Афганистане / фото из соцсетей
Позже стало известно, что из-за землетрясения в Афганистане погибли более 2 тысяч человек и получили ранения более 9 000 человек.
2053 человека погибли, 9240 ранены и 1329 домов повреждены или разрушены,
– сообщила спикер Министерства стихийных бедствий Мулла Джанан Сайек.
Последствия землетрясения в Афганистане / Фото Shutterstock
Землетрясение в Афганистане / фото Shutterstock
Ситуация в Афганистане после землетрясения: смотрите видео
Отметим, что Афганистан часто подвергается землетрясениям, особенно в горном хребте Гиндукуш, поскольку он расположен вблизи стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.
Мощные землетрясения в мире: последние новости
- Напомним, что 3 октября на северо-западе Непала произошли два землетрясения. Они повлекли за собой мощные толчки в регионе.
- Также подземный толчок произошел в Неаполе – в вулканическом регионе Флегрейские поля. Это было второе по мощности землетрясение в этом районе за последние 40 лет.
- Кроме этого, в Марокко 8 сентября произошло мощное землетрясение. Из-за этого многие местные и туристы получили ранения. Также есть множество жертв.