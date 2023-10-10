В частности, это землетрясение, по разным оценкам, имело магнитуду от 5,1 до 5,4. Его эпицентр находился в районе словацкого города Гуменне.

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Какие причины того, что землетрясение почувствовали львовяне

Сейсмолог и директор Института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера рассказал, что землетрясение, которое почувствовали львовяне, было среднего класса. В частности, его глубина пролегала в 20 километрах, так что толчки могли ощущаться на большом расстоянии.

Он (землетрясение – 24 Канал) был ощутим в Закарпатье и некоторыми людьми на высоких этажах во Львове и Львовской области. Там было 2 – 3 балла, не больше. Причем 3 балла – это на почвах третьей категории по сейсмическим свойствам, то есть на ослабленных,

– сказал ученый.

Он подчеркнул, что в Словакии время от времени происходят действительно происходящие землетрясения. А вот то, что толчки ощущали во Львовской области – абсолютно нетипично для региона, ведь обычно их испытывают страны и регионы, близкие к костру.

"Таких сильных землетрясений уже давно не было. Очевидно, что сейсмическая активность повысилась в этом регионе", – подчеркнул сейсмолог.

Кендзера добавил, что последний раз землетрясения во Львовской области из Словакии фиксировали почти 250 лет назад - в 1778 году. Однако тогда толчки были настолько мощными, что ощущались по всей территории Запада Украины, Польши, Словакии и Чехии.

Тогда в Гуменном было четыре достаточно сильных землетрясения, один за другим, при этом были сильные разрушения,

– отметил сейсмолог.

А самое сильное землетрясение, по словам ученого, произошло в 1875 году. Тогда костер был возле города Великие Мосты в Украине, а показатели порой достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В то же время, больше подобных по силе толчков в регионе не фиксировали.

В заключение Кендзера подчеркнул, наиболее опасным регионом по землетрясениям является зона на Юго-Западе Одесской области, где проявляются землетрясения из зоны Вранча, расположенной на территории Румынии. По силе эти толчки могут сотрясать фактически всю территорию и даже крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург.

Во Львове чувствовали землетрясение