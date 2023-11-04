Очевидці розповіли, що у цьому районі будинки обвалилися, а будівлі аж до Нью-Делі буквально здригнулися.

Місяць тому Два землетруси один за одним вразили Непал: потужно трясло і в Італії

Національний сейсмологічний центр Непалу заявив, що землетрус був магнітудою 6,4. Водночас Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) згодом магнітуду знизив до 5,7, а Геологічна служба США – узагалі до 5,6.

Що відомо про землетрус

Місцевий чиновник Джаджаркота Чаріш Чандра Шарма сповістив, що в районі загинули щонайменше 34 людини. Представниця поліції Намараджа Бхаттараї з сусіднього району Рукум Вест додала, що там загинули щонайменше ще 35 людей. Відтак, поки відомо про 69 жертв землетрусу.

Рятувальні та пошукові команди повинні розчистити дороги, заблоковані сухими зсувами внаслідок землетрусу, щоб дістатися до постраждалих районів,

– сказала Бхаттараї.

Звернімо увагу на те, що влада ще не дісталася до Раміданди. Власне, там – епіцентр землетрусу.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал висловив глибоку скорботу у зв'язку із загибеллю людей і руйнуванням майна внаслідок землетрусу. Він також віддав наказ силовикам негайно розпочати рятувальні роботи й операції, щоб надавати допомогу потерпілим.

Відомо також, що щонайменше 20 людей госпіталізували з пораненнями. Про це журналістам розповів чиновник району Джаджаркот Суреш Сунар.

"Я сам перебуваю на відкритому повітрі. Ми збираємо деталі, але через холод і ніч важко отримати інформацію з віддалених районів", – сказав він.

Національний сейсмологічний центр Непалу зазначив, що землетрус стався о 23:47 3 листопада у районі Джаджаркот провінції Карналі.

Місцеві ЗМІ продемонстрували зруйновані фасади багатоповерхівок, а також розкидані уламки меблів. Підземні поштовхи відчували у сусідніх районах і далеко від Катманду.

Будинки розвалилися. Люди вибігли зі своїх домівок. Я перебуваю в натовпі наляканих мешканців. Ми намагаємося з'ясувати деталі пошкоджень,

– повідомив телефоном представник поліції Сантош Рокка.

Звернімо увагу, що близько 9 тисяч людей загинули внаслідок двох землетрусів у Непалі у 2015 році. Тоді на руїни перетворили цілі міста, багатовікові храми й інші історичні пам'ятки.