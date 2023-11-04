Очевидцы рассказали, что в этом районе дома обрушились, а здания вплоть до Нью-Дели буквально вздрогнули.

Месяц назад Два землетрясения один за другим поразили Непал: мощно трясло и в Италии

Национальный сейсмологический центр Непала заявил, что землетрясение было магнитудой 6,4. В то же время, Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) впоследствии магнитуду снизил до 5,7, а Геологическая служба США – вообще до 5,6.

Что известно о землетрясении

Местный чиновник Джаджаркота Чариш Чандра Шарма сообщил, что в районе погибли по меньшей мере 34 человека. Представитель полиции Намараджа Бхаттараи из соседнего района Рукум Вест добавила, что там погибли по меньшей мере еще 35 человек. Следовательно, пока известно о 69 жертвах землетрясения.

Спасательные и поисковые команды должны расчистить дороги, заблокированные сухими оползнями в результате землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов,

– сказала Бхаттараи.

Обратим внимание на то, что власти еще не добрались до Рамиданды. Собственно, там – эпицентр землетрясения.

Премьер-министр Пушпа Камал Дахал выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей и разрушением имущества в результате землетрясения. Он также приказал силовикам немедленно начать спасательные работы и операции, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Известно также, что по меньшей мере, 20 человек госпитализировали с ранениями. Об этом журналистам рассказал чиновник района Джаджаркот Суреш Сунар.

"Я сам нахожусь на открытом воздухе. Мы собираем детали, но из-за холода и ночи трудно получить информацию из отдаленных районов", – сказал он.

Национальный сейсмологический центр Непала отметил, что землетрясение произошло в 23:47 3 ноября в районе Джаджаркот провинции Карнали.

Местные СМИ продемонстрировали разрушенные фасады многоэтажек, а также разбросанные обломки мебели. Подземные толчки ощущали в соседних районах и вдали от Катманду.

Дома развалились. Люди выбежали из своих домов. Я нахожусь в толпе испуганных жителей. Мы пытаемся выяснить детали повреждений,

– сообщил по телефону представитель полиции Сантош Рокка.

Обратим внимание, что около 9 тысяч человек погибли в результате двух землетрясений в Непале в 2015 году. Тогда в руины превратили целые города, многовековые храмы и другие достопримечательности.