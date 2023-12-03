В преддверии синоптики предупреждали, что на Филиппинах волны могут превышать 3 метра, а на тихоокеанском побережье Японии цунами может достигать 1 метра. Всего зафиксировано серию из 22 землетрясений в течение одного дня.

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Землетрясения и цунами

Немецкий исследовательский центр геонаук сообщил, что в воскресенье 3 декабря в регионе Филиппинских островов в воскресенье снова произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 6,4 балла, что немного слабее предыдущей. Землетрясение произошло на глубине 10 километров ниже поверхности Земли.

На Филиппинах идет эвакуация, однако о значительных повреждениях вследствие естественных сотрясений не зафиксировано. Власти призвали уехать людей, живущих у побережья Суригао-дель-Сур и восточных провинций Давао. Раньше там фиксировали отключение света и повреждение домов.

Также стало известно, что в результате землетрясения 2 декабря на японском острове Хачидзидзима, примерно в 290 километрах южнее Токио зафиксировали цунами.

Волны цунами все же достигли берегов Японии / NHK

По информации сейсмологов, волны достигали 40 сантиметров в высоту. Раньше ожидали, что они могут быть до 1 метра в высоту.

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