4 грудня опівночі за київським часом на території Румунії, біля гір Вранча, стався землетрус із магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр земельних поштовхів був на відстані 134 кілометрів від України, тож деякі жителі міста Ізмаїл могли відчути незначні коливання.

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Чи є загроза для України

У Головному центрі спеціального контролю зазначають, що землетрус не загрожує населенню. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, що знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше землетрус у районі гір Вранча також реєстрували 26 листопада 2023 року.

Що таке зона Вранча Зона Вранча вважається однією з найбільших сейсмічних вузлів Європи. Там зосереджено осередки багатьох землетрусів із максимальною магнітудою 8,3. Так, вони можуть поширюватись на значну відстань, що є загрозою для будівель на території Південно-Західної України.

Землетруси в інших регіонах