Последний раз на Прикарпатье фиксировали едва ощутимое землетрясение в прошлом месяце. Однако тогда толчки были более ощутимыми, чем в этот раз.

Смотрите также На Полтавщине ночью произошло землетрясение

Землетрясение в Украине

Днем 4 марта около 15:05 в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера. Толчки зафиксированы на глубине 7 километров. Сообщается, что источник землетрясения располагался вблизи города Надворная.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами,

– отметили в центре контроля.

Последний раз в этом регионе фиксировали землетрясение совсем недавно – 6 февраля 2024 года. Его магнитуда достигала 2,4.

В Главном центре специального контроля добавили, что в случае, если кто-то из прикарпатцев почувствовал землетрясение, то нужно оставить сообщение по ссылке для уточнения его энергетических параметров.

В этот день было землетрясение в Казахстане

Землетрясение 4 марта фиксировали также в Казахстане. В отличие от толчков возле Надворной, в Казахстане землетрясение было сильным – его магнитуда составляла 5 баллов. Его эпицентр был недалеко от крупнейшего города страны – Алматы.

Толчки почувствовали и люди – часть из них выбежала на улицу, чтобы выяснить, что произошло. Очевидцы говорят, что "вместе с полом подпрыгнуло сердце", другим показалось, что подпрыгнул ноутбук.