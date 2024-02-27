Грузовой поезд содержал 53 вагона, которые были наполнены щебнем. Без машиниста поезд начал ехать на станции в Катуа.

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Что случилось с поездом в Индии

Поезд с 53 вагонами остановился в Катуа для смены экипажа. Чиновники говорят, что поезд начал движение после того, как машинист и его помощник сошли,

– написало издание ВВС.

Поезд двигался со скоростью 100 километров в час, пока его не удалось остановить с помощью положенных деревянных блоков на рельсы в Джамми.

На всем пути поезда, который двигался без машиниста, железнодорожники:

перекрыли железнодорожные переезды,

обесточили контактную сеть путей,

на всех станциях освободили служебные пути, чтобы принять поезд,

другие поезда перенаправили как можно дальше от маршрута поезда.

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Издание Times of India написало, что из-за инцидента от работы отстранили 6 работников железной дороги.

Точную причину неконтролируемого движения поезда еще не знают, однако пытаются выяснить, чтобы избежать таких инцидентов в дальнейшем.

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