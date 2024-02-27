Грузовой поезд содержал 53 вагона, которые были наполнены щебнем. Без машиниста поезд начал ехать на станции в Катуа.
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Что случилось с поездом в Индии
Поезд с 53 вагонами остановился в Катуа для смены экипажа. Чиновники говорят, что поезд начал движение после того, как машинист и его помощник сошли,
– написало издание ВВС.
Поезд двигался со скоростью 100 километров в час, пока его не удалось остановить с помощью положенных деревянных блоков на рельсы в Джамми.
На всем пути поезда, который двигался без машиниста, железнодорожники:
- перекрыли железнодорожные переезды,
- обесточили контактную сеть путей,
- на всех станциях освободили служебные пути, чтобы принять поезд,
- другие поезда перенаправили как можно дальше от маршрута поезда.
В Индии поезд проехал без машиниста 70 километров: смотрите видео
Издание Times of India написало, что из-за инцидента от работы отстранили 6 работников железной дороги.
Точную причину неконтролируемого движения поезда еще не знают, однако пытаются выяснить, чтобы избежать таких инцидентов в дальнейшем.
В России горел железнодорожный путь
- В трех областях России неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах. Главное управление разведки рассказало в январе 2024 причины инцидентов. В частности, разведчики заверили, что движение сопротивления набирает обороты.
- Так, инциденты с железной дорогой в России произошли в Саратове, Ярославле и Дзержинске Нижегородской области.
- В ГУР объяснили, что там на самом деле неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск.