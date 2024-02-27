Вантажний потяг містив 53 вагони, які були наповнені щебенем. Без машиніста потяг почав їхати на станції в Катуа.
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Що трапилось з потягом в Індії
Поїзд із 53 вагонами зупинився в Катуа для зміни екіпажу. Посадовці кажуть, що потяг почав рух після того, як машиніст і його помічник зійшли,
– написало видання ВВС.
Потяг рухався зі швидкістю 100 кілометрів на годину, поки його не вдалось зупинити за допомогою покладених дерев'яних блоків на рейки в Джаммі.
На всьому шляху потяга, який рухався без машиніста, залізничники:
- перекрили залізничні переїзди,
- знеструмили контактну мережу колій,
- на всіх станціях звільнили службові колії, щоб прийняти потяг,
- інші поїзди перенаправили якомога далі від маршруту поїзда.
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Видання Times of India написало, що через інцидент від роботи відсторонили 6 працівників залізниці.
Точну причину неконтрольованого руху потяга ще не знають, проте намагаються з'ясувати, щоб уникнути таких інцидентів надалі.
В Росії горіла залізнична колія
- У трьох областях Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах. Головне управління розвідки розповіло у січні 2024 причини інцидентів. Зокрема, розвідники запевнили, що рух опору набирає обертів.
- Так, інциденти із залізницею в Росії трапились у Саратові, Ярославлі та Дзержинську Нижньогородської області.
- У ГУР пояснили, що там насправді невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ.