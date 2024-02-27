Вантажний потяг містив 53 вагони, які були наповнені щебенем. Без машиніста потяг почав їхати на станції в Катуа.

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Що трапилось з потягом в Індії

Поїзд із 53 вагонами зупинився в Катуа для зміни екіпажу. Посадовці кажуть, що потяг почав рух після того, як машиніст і його помічник зійшли,

– написало видання ВВС.

Потяг рухався зі швидкістю 100 кілометрів на годину, поки його не вдалось зупинити за допомогою покладених дерев'яних блоків на рейки в Джаммі.

На всьому шляху потяга, який рухався без машиніста, залізничники:

перекрили залізничні переїзди,

знеструмили контактну мережу колій,

на всіх станціях звільнили службові колії, щоб прийняти потяг,

інші поїзди перенаправили якомога далі від маршруту поїзда.

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Видання Times of India написало, що через інцидент від роботи відсторонили 6 працівників залізниці.

Точну причину неконтрольованого руху потяга ще не знають, проте намагаються з'ясувати, щоб уникнути таких інцидентів надалі.

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