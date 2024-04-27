Напомним, что Россия продолжает страдать от мощного наводнения. Да, понемногу начали затапливаться и населенные пункты Томской и Кемеровской областей.

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Москву "накрывает" сильная непогода

На российскую столицу обрушился ливень, в результате чего ее улицы превратились в "бурные реки". Некоторые улицы сильно затоплены.

Непогода в Москве: смотрите видео

Так, ливень с грозой и сильным ветром "хозяйничает" в большинстве районов Москвы. В российских телеграм-каналах отмечают, что обещанные синоптиками 30% от месячной нормы осадков уже начали выпадать.

Москву "накрыли" сильные осадки: смотрите видео

Россияне активно делятся в сети кадрами стихийного бедствия. На них видно, что на улицах Москвы образовались глубокие лужи. В телеграм-каналах также отметили, что уже около 300 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах, чтобы оперативно устранить последствия непогоды.

Последствия ливня в российской столице: смотрите видео

Однако по прогнозам синоптиков непогода и не думает утихать. Они сообщали, что в ближайшие часы в Москве возможны гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим на улицах российской столицы могут быть сложности на дороге. Учитывая кадры, трудности и так есть.

Трудности на дороге для москвичей: смотрите видео

В местных пабликах достаточно "интересно" описывают последствия мощного ливня в Москве. Они заявляют, что теперь якобы есть своя Венеция, правда она у них находится в Коммунарке, что в Московской области. "Местные, правда, не то чтобы рады", – говорят они.

Затопленные улицы в Москве: смотрите видео

Наводнение в России "приносит" сюрпризы: коротко