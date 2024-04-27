Нагадаємо, що Росія продовжує потерпати від потужної повені. Так, потроху почало затоплювати і населені пункти Томської та Кемеровської областей.
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Москву "накриває" сильна негода
На російську столицю обрушилася злива, внаслідок чого її вулиці перетворилися на "бурхливі ріки". Деякі вулиці сильно затоплені.
Негода в Москві: дивіться відео
Так, злива з грозою та сильним вітром "хазяйнує" у більшості районів Москви. В російських телеграм-каналах зазначають, що обіцяні синоптиками 30% від місячної норми опадів уже почали випадати.
Москву "накрили" сильні опади: дивіться відео
Росіяни активно діляться в мережі кадрами стихійного лиха. На них видно, що на вулицях Москви утворилися глибокі калюжі. В телеграм-каналах також зазначили, що вже близько 300 одиниць техніки та 300 бригад "Мосводостоку" чергують на вулицях, щоб оперативно ліквідувати наслідки негоди.
Наслідки зливи в російській столиці: дивіться відео
Однак за прогнозами синоптиків негода і не думає вщухати. Вони повідомляли, що найближчими годинами в Москві можливі гроза та посилення вітру до 15 метрів за секунду.
В зв'язку з цим на вулицях російської столиці можуть бути складнощі на дорозі. Однак, з огляду на кадри, труднощі і так є.
Труднощі на дорозі для москвичів: дивіться відео
В місцевих пабліках досить "цікаво" описують наслідки потужної зливи у Москві. Вони заявляють, що у них начебто тепер є своя Венеція, щоправда вона у них знаходиться у Комунарці, що в Московській області. "Місцеві, щоправда, не те, щоб раді", – говорять вони.
Затоплені вулиці в Москві: дивіться відео
Повінь в Росії "приносить" сюрпризи: коротко
- Після прориву дамби в Орській області та сильних злив Росія продовжує йти на дно. Рівень води у річках стрімко підіймається, тому плаванням мостів й будинків все не обмежується.
- Через сильні паводки росіяни натрапляють і на цікаві "знахідки".
- Зокрема, жителі міста Саранськ виявили на місцевому озері труни, які плавали прямо в ньому.
- Нагадаємо, що 5 квітня в місті Орськ, що в Росії, прорвало греблю дамби, внаслідок чого вода затопила місто та нанесла значних руйнувань.