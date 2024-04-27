Нагадаємо, що Росія продовжує потерпати від потужної повені. Так, потроху почало затоплювати і населені пункти Томської та Кемеровської областей.

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Москву "накриває" сильна негода

На російську столицю обрушилася злива, внаслідок чого її вулиці перетворилися на "бурхливі ріки". Деякі вулиці сильно затоплені.

Негода в Москві: дивіться відео

Так, злива з грозою та сильним вітром "хазяйнує" у більшості районів Москви. В російських телеграм-каналах зазначають, що обіцяні синоптиками 30% від місячної норми опадів уже почали випадати.

Москву "накрили" сильні опади: дивіться відео

Росіяни активно діляться в мережі кадрами стихійного лиха. На них видно, що на вулицях Москви утворилися глибокі калюжі. В телеграм-каналах також зазначили, що вже близько 300 одиниць техніки та 300 бригад "Мосводостоку" чергують на вулицях, щоб оперативно ліквідувати наслідки негоди.

Наслідки зливи в російській столиці: дивіться відео

Однак за прогнозами синоптиків негода і не думає вщухати. Вони повідомляли, що найближчими годинами в Москві можливі гроза та посилення вітру до 15 метрів за секунду.

В зв'язку з цим на вулицях російської столиці можуть бути складнощі на дорозі. Однак, з огляду на кадри, труднощі і так є.

Труднощі на дорозі для москвичів: дивіться відео

В місцевих пабліках досить "цікаво" описують наслідки потужної зливи у Москві. Вони заявляють, що у них начебто тепер є своя Венеція, щоправда вона у них знаходиться у Комунарці, що в Московській області. "Місцеві, щоправда, не те, щоб раді", – говорять вони.

Затоплені вулиці в Москві: дивіться відео

Повінь в Росії "приносить" сюрпризи: коротко