Так, потроху затоплювати почало населені пункти Томської та Кемеровської областей.

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Дороги і будинки "плавають"

Як повідомляють росЗМІ, за останню добу дуже сильно піднявся рівень води у річці Том, на якій якраз розташовані і Томськ, і Кемерово.

Наразі у Томській області вода накрила дороги і кілька десятків будинків у селах недалеко від обласного центру.

Так, три населені пункти під Томськом відрізані від міста. Ще в два села надходить вода.

Що відбувається під Томськом: відео соцмережі

У Кемеровській області частково затоплене селище Усть-Кабирза. Там під воду "пішло" 44 домоволодіння. Понад 70 людей евакуювали.

Затоплення Усть-Кабирзи: відео соцмережі

Де протікає річка Том: дивіться на карті

  • Раніше повінь завітала до Оренбурзької області.
  • Зокрема, у самому Оренбурзі 10 квітня рівень води у річці Урал сягнув вище за критичну межу на 70 сантиметрів.
  • Місто опинилося під водою на 10 метрів.
  • Наразі там намагаються не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк".
  • Місцева влада каже, що туди перебазують водоналивні дамби.
  • Нагадаємо, що 5 квітня в Орську прорвало дамбу на річці Урал.
  • Вода поступово поширювалася на інші містечка і селища Оренбурзької області.
  • Жителі Орська виходили на мітинги, на яких вимагали підвищити їм розмір компенсацій.
  • Директор компанії, яка відповідала за будівництво дамби, заявив, що її просто проточили гризуни.
  • Зараз в Орську вода трохи відступила, її рівень у річці Урал опустився. Водночас затопленими залишаються понад 6 тисяч домоволодінь.