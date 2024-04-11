Так, потроху затоплювати почало населені пункти Томської та Кемеровської областей.
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Дороги і будинки "плавають"
Як повідомляють росЗМІ, за останню добу дуже сильно піднявся рівень води у річці Том, на якій якраз розташовані і Томськ, і Кемерово.
Наразі у Томській області вода накрила дороги і кілька десятків будинків у селах недалеко від обласного центру.
Так, три населені пункти під Томськом відрізані від міста. Ще в два села надходить вода.
Що відбувається під Томськом: відео соцмережі
У Кемеровській області частково затоплене селище Усть-Кабирза. Там під воду "пішло" 44 домоволодіння. Понад 70 людей евакуювали.
Затоплення Усть-Кабирзи: відео соцмережі
Де протікає річка Том: дивіться на карті
- Раніше повінь завітала до Оренбурзької області.
- Зокрема, у самому Оренбурзі 10 квітня рівень води у річці Урал сягнув вище за критичну межу на 70 сантиметрів.
- Місто опинилося під водою на 10 метрів.
- Наразі там намагаються не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк".
- Місцева влада каже, що туди перебазують водоналивні дамби.
- Нагадаємо, що 5 квітня в Орську прорвало дамбу на річці Урал.
- Вода поступово поширювалася на інші містечка і селища Оренбурзької області.
- Жителі Орська виходили на мітинги, на яких вимагали підвищити їм розмір компенсацій.
- Директор компанії, яка відповідала за будівництво дамби, заявив, що її просто проточили гризуни.
- Зараз в Орську вода трохи відступила, її рівень у річці Урал опустився. Водночас затопленими залишаються понад 6 тисяч домоволодінь.