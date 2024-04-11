Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, підкресливши, що Росію треба поділити на дві категорії: "рускіє, вєлікорускіє московити" та поневолені народи. От у поневолених народів є відповідь.

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Коли "рухне" довіра до Путіна

За словами військового експерта, щоб довіра до "царя рухнула", має статися прецедент попа Гапона. У 1905 році селяни із проханням пішли до царя. Тоді цар віддав наказ на масований розстріл натовпу. Піп Гапон був не просто шокований, в нього "рухнуло" все – віра в царя та навіть віра в бога, тому що в їхньому менталітеті цар Росії – бог. Тож теракти, замасковані під слід українців або під ІДІЛ, жодного коефіцієнта корисної дії не дадуть.

Змоделюю ситуацію: коли загинув Борис Нємцов, десятки тисяч росіян вийшли на площу. Якби тоді умовно запрацювали станкові великокаліберні кулемети і там лягло 5 – 7 тисяч осіб, було б зрозуміло, хто цей наказ віддав. Лише за таких умов віра в "царя" підривається,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Якщо війна перейде на територію окупантів, росіяни почнуть ворушитися, але це станеться лише тоді, коли це явище буде надсильно масштабованим і буде палати все.

В них є що їсти, а робити це вони зможуть, допоки мають вільно конвертовану валюту, яку ми не скасовуємо. Адже росіяни продають нафту, золото, газ, мають гроші. Уже доведено за останні тижні, що вони навіть навчилися закупляти вибухові матеріали у США,

– підкреслив Петро Черник.

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