Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, прокоментувавши, інциденти, коли бомби незаплановано падають з російських літаків. Нещодавно ФАБ окупантів впав на магазин в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області.

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Виробництво авіації в Росії здеградувало

Як наголосив Черник, чим більше буде таких інцидентів – тим краще для України. Ця ситуація свідчить про те, що в Росії поступово деградує виробництво та обслуговування авіації.

Не таємниця, що авіаційний парк Росії, особливо у сфері виготовлення якісної нової техніки, все ж пішов на шлях деградації. Зараз вони можуть виробляти лише 3 авіаційні продукти. Це – Су-30, Су-34, Су-35,

– сказав Черник.

До прикладу, Росія отримала лише 6 нових Су-34 за 2023 рік. А Україна лише в лютому знищила більш ніж 10 одиниць таких літаків.

Су-57 випускають буквально поштучно. Корпорація "МіГ", яка випускала один з наймасовіших винищувачів МіГ-29, фактично деградувала до нуля. Є невеликі потужності для ремонту машин, які ще є в строю. Їх там доволі багато. А також виробляють ракети різного класу для авіації,

– підкреслив Черник.

Ситуація на фронті: коротко