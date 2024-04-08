Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 1 по 7 квітня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Росіяни заявили про свій вхід у передмістя Часового Яру: як відреагували ЗСУ

Чи є росіяни в Часовому Яру?

Упродовж минулого тижня росіяни докладали усіх зусиль для просування до Часового Яру і 5 квітня навіть встигли заявити про те, що вже увійшли в місто. Сили оборони це спростували. То ж що відбувається у місті?

Зараз східні околиці Часового Яру є епіцентром боїв на Бахмутському напрямку, адже захоплення міста є ціллю ворога. Варто зазначити, що очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що росіяни хочуть захопити це місто та продовжувати наступ у напрямку Покровська.

Вочевидь, росіянам і справді вдалося зайти у будівлі на самій окраїні міста, проте як свідчать опубліковані у мережі кадри, ЗСУ завдають потужних ударів по ворогу. Тобто навіть якщо вони і заходять в місто, то найчастіше це останнє, що роблять окупанти. Проте варто розуміти, що у ворога чимало живої сили і він не рахується зі своїми солдатами. Тому за Часів Яр Росія готова покласти будь-яку їх кількість.

Крім того, оскільки ворог уже впритул біля Часового Яру, місто посилено атакує російська артилерія та реактивні системи залпового вогню. Також зросла кількість атак у прилеглих населених пунктах.

Попри те, що ціллю ворога є саме Часів Яр, росіяни також продовжують атакувати в районі села Іванівське, що на південному сході від міста. Там ворогу теж вдалося просунутися.



Ситуація в Часовому Яру та Іванівському наприкінці березня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в Часовому Яру та Іванівському зараз / Карта DeepStateMAP

Наступ ворога на Уманське і просування в Бердичах

Ситуація на Авдіївському напрямку уже впродовж тривалого часу залишається напруженою та складною. Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни продовжують тиснути в надії захопити якомога більше територій.

Однак титанічними зусиллями наші воїни змогли стабілізувати лінію фронту і утримують її в надскладних умовах. Ворог продовжує спроби просуватися на цьому напрямку, і подекуди окупаційні війська таки окуповують території. Проте ЗСУ роблять все, аби кожен рух вперед був максимально болісним для ворога.

Протягом минулого тижня основними місцями бойових зіткнень на Авдіївському напрямку стали населені пункти Первомайське, Бердичі, Невельське, а також Уманське, у напрямку якого зараз просуваються окупанти.

У селі Бердичі, в яке росіяни прорвалися раніше, продовжується просування окупаційних військ, проте з великими втратами. Наші воїни завдають ударів по окупантах, зокрема за допомогою дронів. Станом на 7 квітня ні Сили оборони, ні окупаційні російські війська не контролюють повністю Бердичі.



Ситуація в Бердичах наприкінці березня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в Бердичах зараз / Карта DeepStateMAP

Також росіяни атакують на напрямку Тоненьке – Уманське, аби прорватися до останнього. Відстань від передової до населеного пункту зараз становить трохи більше кілометра, хоча сіра зона тягнеться ледь не впритул до самого села.



Напрямок Тоненьке – Уманське / Карта DeepStateMAP

Напрямок Тоненьке – Уманське станом на зараз / Карта DeepStateMAP

Активізація росіян на Запоріжжі

Роботинський клин не дає спокою росіянам, тому вони роблять усе для того, аби повторно окупувати його. Бої в районі Роботиного та Вербового не вщухають уже тривалий час, проте минулого тижня росіяни ще й активізували обстріли прифронтових територій, посилюючи терор цивільного населення, яке вже понад 2 роки страждає він ворожих атак.

Щодо Роботинського клину, то росіянам вдалося просунутися поблизу Вербового. Бої на цьому напрямку не вщухають.

В районі Роботиного росіяни продовжують використовувати тактику "банзай-атак", коли ворог на бронетехніці вривається в село та десантується. Наші воїни нищать і ворожу техніку і особовий склад ворога. Такі атаки розраховані на виснаження Сил оборони за рахунок живої сили ворога для подальшого прориву в село. Таку тактику росіяни використали для прориву в Бердичі.



Район Роботиного наприкінці березня / Карта DeepStateMAP



Район Роботиного станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Воєнний злочин росіян в Кринках

Активні бої тривають по всій лінії зіткнення від Харківщини до Херсонщини, хоч і не про всі напрямки ми згадуємо у щотижневих оглядах. Але ми завжди наголошуємо, що відсутність змін на карті не означає відсутність боїв.

Одним із таких напрямків є Таврійський, а конкретно – плацдарм на лівобережжі Херсонщини, який в надскладних умовах продовжують утримувати ЗСУ.

7 квітня стало відомо про черговий воєнний злочин росіян. У районі села Кринки окупанти розстріляли 3 беззбройних українських військовополонених й опублікували відео в мережі.

Росіяни вкотре порушили закони та звичаї війни і вбили українських полонених. Це ще одне нагадування про те, з ким ми боремося і чому не можемо здаватися. І ще це нагадування про те, що бої в Кринках не вщухають.

Плацдарм ЗСУ в Кринках / Карта DeepStateMAP

ЗСУ стримують ворога в складних умовах

Поки у США так і не можуть схвалити військову допомогу Україні, а союзники в Європі продовжують шукати та купувати для України боєприпаси, наші воїни продовжують тримати оборону. Поки хтось має вибір – чи допомагати нашій країні, чи ні, є ті, у кого цього вибору немає. Але відсутність необхідної зброї може коштувати життя.

Та навіть попри це ЗСУ не лише утримують рубежі, але й проводять контратаки і таких минулого тижня відбулося одразу дві.

Силам оборони успішно вдалося відкинути окупантів в районі села Невельського, що поблизу Авдіївки. Уперше за останні кілька тижнів наші воїни відбили захоплену ворогом територію.

Ситуація в Невельському наприкінці березня / Карта DeepStateMAP

Ситуація в Невельському після контратаки ЗСУ / Карта DeepStateMAP

Ще одна успішна контратака ЗСУ відбулася в районі села Старомайорське на Донеччині. Росіяни у перші дні квітня пішли у наступ у напрямку звільненого минулого літа села, унаслідок чого ЗСУ втратили кілька позицій. Проте упродовж наступних днів наші воїни відбили ці позиції назад.

Як змінювалася ситуація біля Старомайорського / Карта DeepStateMAP

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про тактичні успіхи наших воїнів на Харківщині та півночі Донеччини.

Однак кожен успіх має ціну і без нашої з вами підтримки вона тільки зростає. Тому наш благодійний Фонд24 працює для того, аби забезпечувати Сили оборони всім необхідним. Там ви можете знайти збори на актуальні потреби наших захисників та захисниць. Переходьте за посиланням та долучайтеся.