Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, подчеркнув, что Россию надо разделить на две категории: "русские, великорусские московиты" и порабощенные народы. Вот у порабощенных народов есть ответ.
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Когда "рухнет" доверие к Путину
По словам военного эксперта, чтобы доверие к "царю рухнуло", должен произойти прецедент попа Гапона. В 1905 году крестьяне с просьбой пошли к царю. Тогда царь отдал приказ на массированный расстрел толпы. Поп Гапон был не просто шокирован, у него "рухнуло" все – вера в царя и даже вера в бога, потому что в их менталитете царь России – бог. Поэтому теракты, замаскированные под след украинцев или под ИГИЛ, никакого коэффициента полезного действия не дадут.
Смоделирую ситуацию: когда погиб Борис Немцов, десятки тысяч россиян вышли на площадь. Если бы тогда условно заработали станковые крупнокалиберные пулеметы и там легло 5 – 7 тысяч человек, было бы понятно, кто этот приказ отдал. Только при таких условиях вера в "царя" подрывается,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Если война перейдет на территорию оккупантов, россияне начнут шевелиться, но это произойдет только тогда, когда это явление будет сверхсильно масштабируемым и будет пылать все.
У них есть что есть, а делать это они смогут, пока имеют свободно конвертируемую валюту, которую мы не отменяем., Ведь россияне продают нефть, золото, газ _COPY2 имеют деньги. Уже доказано за последние недели, что они даже научились закупать взрывчатые материалы в США,
– подчеркнул Петр Черник.
Последние проблемы россиян
- Во время полномасштабной войны против Украины россияне активно делали ставку на флот. Однако они были вынуждены отказаться от своих планов после ряда успешных атак ВСУ. Захватчики почувствовали себя уязвимыми и прячут корабли в Новороссийске или в Очамчире в оккупированной Абхазии.
- После успешных атак по нефтеперерабатывающим заводам в России возник существенный дефицит топлива. Беларусь уже согласилась помочь России с поставками бензина. Также Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный фонд в размере 100 000 тонн бензина на случай нехватки собственных ресурсов.
- Также атаки украинских дронов по российским НПЗ с начала 2024 года заставили закрыть около 14% их мощностей в І квартале. А поскольку НПЗ произведены преимущественно из иностранных деталей, которые Россия не может заказать из-за санкций, нефтеперерабатывающая отрасль страны-агрессора значительно ослабла.
- Есть проблемы и в самолетостроительной сфере: сейчас россияне могут производить только три самолета – Су-30, Су-34 и Су-35.