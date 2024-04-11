Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, подчеркнув, что Россию надо разделить на две категории: "русские, великорусские московиты" и порабощенные народы. Вот у порабощенных народов есть ответ.

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Когда "рухнет" доверие к Путину

По словам военного эксперта, чтобы доверие к "царю рухнуло", должен произойти прецедент попа Гапона. В 1905 году крестьяне с просьбой пошли к царю. Тогда царь отдал приказ на массированный расстрел толпы. Поп Гапон был не просто шокирован, у него "рухнуло" все – вера в царя и даже вера в бога, потому что в их менталитете царь России – бог. Поэтому теракты, замаскированные под след украинцев или под ИГИЛ, никакого коэффициента полезного действия не дадут.

Смоделирую ситуацию: когда погиб Борис Немцов, десятки тысяч россиян вышли на площадь. Если бы тогда условно заработали станковые крупнокалиберные пулеметы и там легло 5 – 7 тысяч человек, было бы понятно, кто этот приказ отдал. Только при таких условиях вера в "царя" подрывается,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Если война перейдет на территорию оккупантов, россияне начнут шевелиться, но это произойдет только тогда, когда это явление будет сверхсильно масштабируемым и будет пылать все.

У них есть что есть, а делать это они смогут, пока имеют свободно конвертируемую валюту, которую мы не отменяем., Ведь россияне продают нефть, золото, газ _COPY2 имеют деньги. Уже доказано за последние недели, что они даже научились закупать взрывчатые материалы в США,

– подчеркнул Петр Черник.

Последние проблемы россиян