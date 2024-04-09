Прежде всего это зависит от того, изменит ли международное сообщество свой подход к войне. Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский, объяснив, что еще необходимо для того, чтобы остановить Путина.

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"Остановить Путина было, было и будет очень просто. Все, что для этого нужно сделать, и можно было сделать еще 25 февраля 2022 года, – дать Украине наступательные виды вооружения и позволить наносить удары по территории России", – отметил Юрий Фельштинский.

Единственное слабое место России

В целом, чтобы Украина смогла выиграть войну, нужно прежде всего изменить стратегию ведения этой войны. Речь идет не просто о действиях Киева. Сейчас международное сообщество значительно меньше помогает Украине, соответственно, способствует России. Необходимо, чтобы в мире пришли к твердому пониманию, что Украина должна победить, а Россия в этой войне должна потерпеть поражение.

Только стратегия изменится с, скажем, "оборонительной" на "наступательную", появится понимание, что для окончания войны нужно предоставить Украине оружие и позволить использовать наступательные виды вооружения для ударов по России. Сейчас это категорически запрещено. У России есть только одно слабое место и это – Москва,

– подчеркнул Фельштинский.

То есть важно не только уничтожать военные объекты по всей территории России. Для того чтобы режим начал существенно шататься, необходимо также обратить внимание на его "сердце", а именно Москву. С соблюдением всех этих условий, война действительно может завершиться гораздо быстрее, чем прогнозируют.

Что уничтожит режим Путина

Режим Владимира Путина после выборов значительно укрепился. Российский диктатор не имеет ни малейшего намерения отпускать президентское кресло и контроль над Россией соответственно. В конце концов, это было понятно уже и тогда, когда в российскую конституцию приняли поправки, которые позволили Путину править Россией до 2036 года.

Еще до 2022 года я писал о том, что Путин создал очень стабильный режим, которому ничего не угрожает за одним единственным исключением – если он не начнет большую войну. Тогда это будет конец Путину, его режима и России в том виде, в котором она существует сегодня. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что этим он подписал себе смертный приговор. Вопрос лишь в том, когда это произойдет,

– подчеркнул писатель.

Внутри России нет той силы, которая могла бы свергнуть режим. На это не стоит рассчитывать, как свидетельствует опыт даже того же Евгения Пригожина. "Оппозиционных" политических лидеров фактически нет, их уничтожают превентивно, да и неизвестно на самом деле, смогли бы они в корне изменить что-то в своей стране.

"Никакой оппозиции Путину внутри России не было, нет и не будет. Ей неоткуда взяться. Единственный фактор, который может повлиять на режим и Путина, – это война", – подчеркнул Фельштинский.

Доктор исторических наук также добавил, что фронт может расшириться по инициативе Путина. То есть он вступит в открытую конфронтацию с НАТО, и тогда война будет иметь совсем другой вид. Впрочем, очевидно, что она закончится поражением России.

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