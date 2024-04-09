Как сообщают источники 24 Канала, за атакой на военный объект стоит Главное управление разведки. Известно о значительных повреждениях здания – россияне же уже классически отчитываются об "успешной работе пе-ве-о".
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Атака на авиационный центр
Ночью 9 апреля два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава в Воронежской области. Стало известно, что за успешной операцией стоит ГУР. Отмечается, что есть значительные повреждения главного производственного цеха.
Андрей Юсов уточнил, что речь идет об авиационном 711 заводе. Он размещен на территории с центром, поэтому могут фигурировать разные названия.
Добавим, что ранее в пабликах утверждали, что в результате атаки дронов есть повреждения фасада и окон. Первый взрыв прогремел ориентировочно в 03:00, а второй – через час после этого. В то же время информации о пострадавших не поступало.
Впоследствии Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" добавил, что по предварительной информации поражены основные производственные мощности предприятия
Взрывы в России
- Ночью 8 апреля на территории бывшего спиртзавода возле села Гуево Суджанского района было громко. Российские власти сообщили о якобы атаке "украинского беспилотника", который сбросил взрывчатку, вызвав пожар. Губернатор заявил, что обошлось без пострадавших, а здание вообще не использовали.
- Днем ранее взрывы снова слышали в Белгороде. Местные жители делились фото столба дыма вблизи села Репное в Белгородском районе. Как отмечают паблики, на место прибыли соответствующие службы. Впоследствии минобороны России выдало заявление о том, что над регионом в 14:30 якобы "обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа".
- В полночь 5 апреля россияне жаловались на взрывы в районе аэродрома возле Морозовска. Атаку на военный объект осуществила СБУ вместе с Силами обороны. В результате атаки на аэродроме было уничтожено не менее 6 и повреждено 8 российских самолетов.