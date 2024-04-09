Як повідомляють джерела 24 Каналу, за атакою на військовий об'єкт стоїть Головне управління розвідки. Відомо про значні пошкодження будівлі – росіяни ж вже класично звітують про "успішну роботу пе-ве-о".
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Атака на авіаційний центр
Вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області. Стало відомо, що за успішною операцією стоїть ГУР. Зазначається, що є значні пошкодження головного виробничого цеху.
Андрій Юсов уточнив, що йдеться про авіаційний 711 завод. Він розміщений на території з центром, тому можуть фігурувати різні назви.
Додамо, що раніше у пабліках стверджували, що внаслідок атаки дронів є пошкодження фасаду та вікон. Перший вибух пролунав орієнтовно о 03:00, а другий – за годину після цього. Водночас інформації про постраждалих не надходило.
Згодом Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" додав, що за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства
Вибухи у Росії
- Вночі 8 квітня на території колишнього спиртзаводу біля села Гуєво Суджанського району було гучно. Російська влада повідомила про нібито атаку "українського безпілотника", який скинув вибухівку, спричинивши пожежу. Губернатор заявив, що обійшлося без постраждалих, а будівлю взагалі не використовували.
- Днем раніше вибухи знову чули у Бєлгороді. Місцеві жителі ділилися фото стовпа диму поблизу села Репне в Бєлгородському районі. Як зазначають пабліки, на місце прибули відповідні служби. Згодом міноборони Росії видало заяву про те, що над регіоном о 14:30 нібито "виявили та знищили БпЛА літакового типу".