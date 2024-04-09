Як повідомляють джерела 24 Каналу, за атакою на військовий об'єкт стоїть Головне управління розвідки. Відомо про значні пошкодження будівлі – росіяни ж вже класично звітують про "успішну роботу пе-ве-о".

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Атака на авіаційний центр

Вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області. Стало відомо, що за успішною операцією стоїть ГУР. Зазначається, що є значні пошкодження головного виробничого цеху.

Андрій Юсов уточнив, що йдеться про авіаційний 711 завод. Він розміщений на території з центром, тому можуть фігурувати різні назви.

Додамо, що раніше у пабліках стверджували, що внаслідок атаки дронів є пошкодження фасаду та вікон. Перший вибух пролунав орієнтовно о 03:00, а другий – за годину після цього. Водночас інформації про постраждалих не надходило.

Варто зазначити! Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підпорядковується він Військово-повітряним силам Росії, має авіаційну базу для тренувань пілотів. Він названий на честь Валєрія Чкалова, радянського льотчика.

Згодом Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" додав, що за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства

Вибухи у Росії