У неділю вдень, 7 квітня, у Бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомляються місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи

Близько 14:14 російські канали писали, що над Бєлгородщиною було гучно. Згодом стало відомо, що поблизу села Рєпноє у Бєлгородському районі з'явився стовп диму. Судячи з цього, міг статися прильот. Деякі телеграм-канали заявляли, що у цьому населеному пункті "щось вибухнуло". Там на місці диму працювали оперативні служби.

Дим під Бєлгородом після вибухів: дивіться відео



Міноборони країни-агресорки традиційно відзвітувало про роботу "пе-ве-о". У відомстві Сєргєя Шойгу заявили, що о 14:30 над Бєлгородщиною нібито "виявили та знищили БпЛА літакового типу".

Очевидці дивуються диму після вибухів: дивіться відео



Після заяви ворожого оборонного відомства о 15:06 знову пролунали вибухи в районі Бєлгорода. Російські телеграм-канали після цього почали терміново пояснювати гучні звуки нібито роботою того самого "пе-ве-о". Згодом близько 15:18 жителів Бєлгорода та околиць попередили про ракетну небезпеку.

На Бєлгородщині постійно щось вибухає