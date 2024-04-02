Перехоплену телефонну розмову, ймовірно, однієї з мешканок Бєлгорода перехопило Головне управління розвідки. У ній можна почути, з яким обуренням вона відгукується про Москву.
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Нарікають на "празнікі" в Москві
Ні, знаєш, я, звичайно, ось що хочу сказати. Ось Бєлгород там весь помирає, ніхто уваги не звертає. Петиції люди пишуть,
– наголошує жінка.
Вона додає, що потрібно "там трохи у Москві теж розрухати". Жінка наголошує, що у Бєлгороді помирають діти, і що ніхто зі столиці не переймається цим. Водночас її обурив той факт, що щойно у Москві щось стається, всі активізуються.
Бєлгородці обурені байдужістю москвичів: дивіться відео
Я кажу, правильно, ось люди пишуть: які свята? Ми тут у Бєлгороді помираємо. Я кажу, нас бомблять з дня на день без усілякого. А в них там свята все якісь, заходи та розваги у Москві,
– наголосила жінка.
Вона додала, що відбувається щось страшне. І що тепер з дому не вийдеш.
На День сміху Бєлгород обстріляли
- Як пишуть російські ЗМІ, 1 квітня Бєлгород двічі потрапив під обстріл. Перший був близько 16:00, а другий – близько 18:00. Росіяни запевняють, що обстріляли область з допомогою реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire.
- За словами місцевого губернатора, внаслідок атаки буцімто постраждали 9 людей. Чоловік з проникаючим пораненням грудної клітини та наскрізним пораненням стопи перебуває у лікарні у важкому стані. Також сповістив, що ще семеро людей зазнали осколкових поранень різних частин тіла, а також баротравм.
- Унаслідок так званої першої атаки вибиті вікна у 13 квартирах 8 багатоповерхівок, пошкоджені 3 приватні будинки. А ще буцімто посікло сильно фасад школи №41: побита плитка та вибиті 20 вікон. Ще пошкоджені 3 автомобілі, один з яких ущент згорів.
- Як відзвітували у міноборони Росії, під час першої атаки буцімто збили 17 повітряних цілей, а під час другої – 19.