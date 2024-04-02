Перехваченный телефонный разговор, вероятно, одной из жительниц Белгорода перехватило Главное управление разведки. В нем можно услышать, с каким возмущением она отзывается о Москве.

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Сетуют на "празники" в Москве

Нет, знаешь, я, конечно, вот что хочу сказать. Вот Белгород там весь умирает, никто внимания не обращает. Петиции люди пишут,

– отмечает женщина.

Она добавляет, что нужно "там немного в Москве тоже разрушить". Женщина отмечает, что в Белгороде умирают дети, и никто из столицы не занимается этим. В то же время ее возмутил тот факт, что как только в Москве что-то происходит, все активизируются.

Белгородцы возмущены равнодушием москвичей: смотрите видео

Я говорю, правильно, вот люди пишут: какие праздники? Мы тут в Белгороде умираем. Я говорю, нас бомбят со дня на день без всякого. А у них там праздники все какие-то, мероприятия и развлечения в Москве,

– подчеркнула женщина.

Она добавила, что происходит что-то страшное. И что теперь из дома не выйдешь.

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