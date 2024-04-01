Россияне абсолютно во всем видят украинский след. Произошло это и во время обстрелов Белгорода 1 апреля. Тогда в городе вспыхнули частные дома и автомобили, во многих домах выбило окна. Как говорится, российская ПВО работала на славу.

Читайте также В Воронеже прогремел взрыв в кафе: в заведение могли бросить гранату

Белгород был под обстрелом на День смеха

По имеющейся информации, обстрелов было два. Первый около 16:00, а второй – около 18:00. Как уверяют россияне, для атаки якобы использовали реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

Что касается обстрела, который произошел около 16:00, то якобы средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 реактивных снарядов. Мол, их уничтожили на подлете к городу.

Последствия обстрелов Белгорода и окрестностей 1 апреля / Фото из местных СМИ

И хотя снаряды якобы уничтожили на подлете к городу, последствия так называемого обстрела на фото и видео впечатляют. Можно увидеть немало уничтоженных зданий и автомобилей. Очень много выбитого стекла и оббитых фасадов. Дырявое российское ПВО сработало на все 100% и вместо того, чтобы защитить россиян, подвергло их еще большей опасности.

Горит дом после взрыва: смотрите видео

Девять человек получили ранения

Местный губернатор позже рассказал о ситуации в Белгороде. Он уверял, что в результате так называемого обстрела пострадали 9 человек. В тяжелом состоянии мужчина, у которого проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери – баротравма. Говорит, что обоих пострадавших бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Еще семь человек – шесть мужчин и одна женщина – в городской больнице №2. У них осколочные ранения различных частей тела, а также баротравмы.

На камеры попало попадание в дом: смотрите видео

Во время первой так называемой атаки в Белгороде выбиты окна в 13 квартирах 8 многоквартирных домов, повреждены 3 частных дома. Якобы сильно посекло фасад школы №41: побита плитка и выбиты около 20 окон. А еще повреждения получили 3 автомобиля, один из которых сгорел до тла.

Он добавил, что в Белгородском районе средства ПВО, когда отбивали якобы атаку, повредили по два частных дома в поселке Дубовое и Тавровое. Это очередная демонстрация того, насколько точной является российская противовоздушная оборона, которая, как уверяют в России, всегда и все сбивает. Правда, ее ракеты нередко сами прилетают по мирным жителям.

Воздушная тревога прозвучала после прилета: смотрите видео

А еще, заявил губернатор, посечена осколками крыша одного автомобиля в поселке Новосадовый. А вот в поселке Майское в частном доме выбиты окна.

Интересно, что россияне чуть ли не в режиме прямого времени выкладывали в сеть видео и фото прилетов. Некоторые даже сняли, как что-то неизвестное попало в их дом.

Россияне сняли прилет изнутри дома: смотрите видео

Были те, кто разбежался по убежищам. Одни из напуганных россиян сразу после сирены сбежали в подвал, чтобы пересидеть так называемый обстрел.

Россияне рассказали, как спускались в подвал: смотрите видео

К слову, неизвестно, есть ли связь, но в Белгороде потом сообщили об аварийном отключении электроэнергии в домах на улице Квасова, бульвара Строителей и улицы Молодежной. Говорят, что в ближайшее время восстановят электроснабжение.



Якобы уничтожили 19 реактивных снарядов / Фото из местных телеграмм-каналов

Что касается второго так называемого обстрела, то системы ПВО якобы сбили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью около 18:30. В этом уверяло российское минобороны.