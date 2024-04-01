Росіяни геть у всьому бачать український слід. Сталося це і під час обстрілів Бєлгорода 1 квітня. Тоді у місті спалахнули приватні будинки й автомобілі, у багатьох помешканнях повибивало вікна. Як то кажуть, російська ППО працювала на славу.

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Бєлгород був під обстрілом на День сміху

За наявною інформацією, обстрілів було два. Перший близько 16:00, а другий – близько 18:00. Як запевняють росіяни, для атаки буцімто використовували реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire.

Що стосується обстрілу, який стався близько 16:00, то буцімто засоби ППО знищили над Бєлгородською областю 17 реактивних снарядів. Мовляв, їх знищили на підльоті до міста.

Наслідки обстрілів Бєлгорода та околиць 1 квітня / Фото з місцевих ЗМІ

І хоч снаряди буцімто знищили на підльоті до міста, наслідки так званого обстрілу на фото та відео вражають. Можна побачити чимало понищених будівель і автівок. Дуже багато вибитого скла та оббитих фасадів. Діряве російське ППО спрацювало на всі 100% і замість того, щоб захистити росіян, наразило їх на ще більшу небезпеку.

Горить будинок після вибуху: дивіться відео

Дев'ятеро людей зазнали поранень

Місцевий губернатор пізніше розповів про ситуацію у Бєлгороді. Він запевняв, що внаслідок так званого обстрілу постраждали 9 людей. У важкому стані чоловік, у якого проникаюче поранення грудної клітини та наскрізне поранення стопи. У його доньки – баротравма. Каже, що обох постраждалих бригада швидкої доправила до обласної клінічної лікарні. Ще семеро людей – шестеро чоловіків і одна жінка – у міській лікарні №2. У них осколкові поранення різних частин тіла, а також баротравми.

На камери потрапило влучання у будинок: дивіться відео

Під час першої так званої атаки у Бєлгороді вибиті вікна у 13 квартирах 8 багатоквартирних будинків, пошкоджені 3 приватні будинки. Буцімто сильно посікло фасад школи №41: побита плитка та вибиті близько 20 вікон. А ще пошкоджень зазнали 3 автомобілі, один з яких згорів до тла.

Він додав, що у Бєлгородському районі засоби ППО, коли відбивали буцімто атаку, пошкодили по два приватні будинки у селищі Дубове та Таврове. Це чергова демонстрація того, наскільки точною є російська протиповітряна оборона, яка, як запевняють у Росії, завжди і все збиває. Правда, її ракети нерідко самі прилітають по мирних мешканцях.

Повітряна тривога пролунала після прильоту: дивіться відео

А ще, заявив губернатор, посічено осколками дах одного автомобіля у селищі Новосадовий. А от у селищі Травневе у приватному будинку вибиті вікна.

Цікаво, що росіяни ледь не в режимі прямого часу викладали у мережу відео та фото прильотів. Дехто навіть зняв, як щось невідоме влучило у їхнє помешкання.

Росіяни зняли приліт зсередини будинку: дивіться відео

Були ті, хто порозбігався по сховищах. Одні з наляканих росіян відразу після сирени втекли до підвалу, щоб пересидіти так званий обстріл.

Росіяни розповіли, як спускалися до підвалу: дивіться відео

До слова, невідомо, чи є зв'язок, але у Бєлгороді потім повідомили про аварійне відключення електроенергії у будинках на вулиці Квасова, бульвару Будівельників і вулиці Молодіжної. Кажуть, що найближчим часом відновлять електропостачання.



Буцімто знищили 19 реактивних снарядів / Фото з місцевих телеграм-каналів

Що стосується другого так званого обстрілу, то системи ППО буцімто збили 19 реактивних снарядів над Бєлгородською областю близько 18:30. У цьому запевняло російське міноборони.