Накануне стало известно, что российские самолеты сбросили на Белгородскую область еще две авиабомбы. Об этом сообщило российское издание ASTRA, ссылаясь на собственные данные.

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Авиабомбы нашли возле одного из сел

По имеющейся информации, две авиабомбы ФАБ-500 обнаружили в 2 километрах от села Крюково 30 марта. Только за последние две недели известно уже о 14 авиабомбах, которые упали в Белгородской области.

Где и когда фиксировали падение других авиабомб:

20 марта поступила информация о ФАБ, которые упали в нескольких селах: Введенская Готня и Замостье.

21 марта сразу две ФАБ-500 обнаружили в районе села Антоновка, что в Грайворонском городском округе, а также в Борисовском районе в районе села Крюково.

22 марта сразу две ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево, что в Валуйском городском округе и в 5 километрах от села Казинка, что в этом же округе.

25 марта в районе села Смородино Яковлевского майского округа обнаружили ФАБ-50, а ФАБ-250 в этот же день нашли в районе села Зыбино Борисовского района.

27 марта ФАБ-500 обнаружили в районе села Бессоновка.

28 марта утром две ФАБ-250 обнаружили в районе села Безымянное, а позже ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка.

Кроме того, между селами Бессоновка и Веселая Лопань в Белгородском районе 28 марта обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Ее "уронил" бомбардировщик России. Дорогу между селами перекрыли, когда обнаружили КАБ-1500.

Местные жители жаловались на сброс авиабомб

Накануне Легион "Свобода России" выложил в сеть отрывок перехваченного разговора россиян. Он демонстрирует, что российские военные действительно бомбят Белгродскую область.

В этом разговоре слышен голос мужчины, который, вероятно, общался со своей мамой. Она, вероятно, жила в селе, на которое падали те самые "большие бомбы".

Ну, он сказал, что сейчас они (российские военные – 24 Канал) сбрасывают большие бомбы. Сейчас самолет, говорит, высоко летит, и планирующие бомбы сбрасывают туда,

– заметил россиянин.

Этими словами он подтвердил, что российские военные не гнушаются терроризированием жителей своей же страны. И используют для этого авиабомбы, которые сбрасывают с самолетов.