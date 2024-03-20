Благодаря Легиону “Свобода России” удалось послушать перехваченный разговор россиян. В нем отмечают, что Россия бомбит их села в Белгородской области.

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Сбрасывают на головы большие бомбы

В перехваченном разговоре слышен только голос мужчины. Но понятно, что он общается со своей мамой. Вероятно, она живет в селе, на которое и падают те самые "большие бомбы".

Сначала он спрашивает, что там в селе? После чего добавляет, что "это наши большие бомбы сбрасывают". Что ему какой-то Володя сказал об этом, и поэтому все гудит вокруг. И что он сейчас его наберет и узнает.

Россияне подтверждают, что их военные сбрасывают на них бомбы: смотрите видео

Ну, он сказал, что сейчас они (российские военные – 24 Канал) сбрасывают большие бомбы. Сейчас самолет, говорит, высоко летит, и планирующие бомбы сбрасывают туда,

– добавил россиянин.

Тем временем российские добровольцы продолжают операцию

Обратим внимание, что с 12 марта российские добровольцы проводят в Курской и Белгородской областях операцию. Ранее бойцы Легиона "Свобода России" показали фотографию с границы. Правда, доподлинно неизвестно, когда именно ее сделали.

Граница на замке! Но есть нюанс,

– написали добровольцы.

За спиной у бойцов можно увидеть табличку с надписью: "Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен".

Немножко ранее военный Легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал, где на территории России находятся добровольцы. Он посоветовал ориентироваться на карту эвакуации, выложенную ими ранее в телеграме, чтобы лучше ориентироваться.

Как отметил Барановский, серая зона, в которой идут бои – от Теткино до Грайворона и Шебекино. Говорится о протяженном участке российского приграничья как в Курской, так и в Белгородской областях.

Так, основной эпицентр в Белгородской области – пограничное село Козинка и Грайворон, расположенный немного дальше от границы. Что касается Козинки, то ее полностью взяли под контроль добровольцы, а в районе Грайворона до сих пор идут бои.