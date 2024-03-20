Ранее они показывали карту приграничных населенных пунктов, из которых призвали россиян эвакуироваться из-за опасности. Ведь обещали атаковать военные объекты путинской армии, пишет 24 Канал.

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Что известно о пребывании российских добровольцев в России

Операция российских добровольцев продолжается уже 9 день. Так, 20 марта бойцы Легиона "Свобода России" показали фото своих военных, сделанное на украинско-российской границе.

За спиной военных надпись: "Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен".

Граница на замке! Но есть нюанс,
– написали добровольцы.

Российские добровольцы на границе с Россией
Добровольцы опубликовали фото с границы / Фото Легиона "Свобода России"

Ранее военный легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал, где они находятся на территории России. Для понимания того, какие города и села они контролируют, боец посоветовал ориентироваться на карту эвакуации, которую они выкладывали в телеграм-канале.

От Теткино до Грайворона и Шебекино (протяженный участок российского приграничья в Курской и Белгородской областях – 24 Канал) – это все серая зона, в которой продолжаются бои. В Белгородской области основной эпицентр – это Козинка (российское село на границе – 24 Канал) и Грайворон (расположенное чуть дальше от границы село – 24 Канал). Козинка уже полностью под контролем сил восстания. В районе Грайворона продолжаются столкновения,
– рассказал боец.

Где находятся российские добровольцы
Где могут находиться добровольцы на территории России

Бойцы уже заявляли, что они контролируют по меньшей мере Лозовую Рудку на Белгородщине, Теткино на Курщине, уже 17 марта – поселок Горьковский в Белгородской области.

Российские добровольцы 17 марта заверили, что операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

Потери путинской армии за неделю операции

  • Заместитель командира легиона "Свобода России" "Цезарь" рассказал, что в первую неделю операции на Курщине и Брянщине путинские войска потеряли 1,5 тысячи силовиков, 27 человек – находятся в плену.
  • Кроме того, добровольцы уничтожили ориентировочно танковую роту 1-го артиллерийского дивизиона и ориентировочно 30 единиц легкой бронетехники.
  • "Цезарь" сказал, что добровольцы удерживают освобожденные территории, на некоторых участках – продвигаются вперед и наносят массированного огневого поражения по противнику.