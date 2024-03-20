О том, как действенно бороться с оккупационным российским режимом, каковы сейчас результаты военной операции в Курской и Белгородской области, а также, какие планы у российских добровольцев в ближайшем будущем – читайте в эксклюзивном интервью заместителя командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" для 24 Канала.

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Путинская армия понесла серьезные потери

Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковский Белгородской области. Вы показали видео из населенного пункта. Какая там сейчас оперативная ситуация? Удается ли вам продвигаться дальше?

Мы удерживаем освобожденные территории. На некоторых участках продвигаемся вперед и наносим массовое огневое поражение противнику. За неделю боев мы демилитаризовали 1500 путинских силовиков, 27 человек взяли в плен, уничтожили примерно танковую роту, один артиллерийский дивизион и примерно 30 единиц легкой бронетехники. Операция продолжается успешно.

Мы показываем нашим согражданам то, что вооруженная борьба с путинским режимом не только возможна, но и то, что это единственный действенный метод борьбы с Путиным в отличие от шариков, фонариков и других, скажем так, мирных проявлений протеста.

Хотя мы оценили мужество наших сограждан, которые во время процедуры так называемых "выборов" лили в ящики зеленку, поджигали бюллетени, взрывали петарды и другими способами демонстрировали свою нелояльность к Путину.

В телеграм-канале легион "Свобода России" сообщали, что российские добровольцы уничтожили и повредили сотни единиц вражеской техники. Также ликвидировано более 600 оккупантов, еще почти 30 взяты в плен. По состоянию на 19 марта, возросло ли количество ликвидированных российских оккупантов, взятых в плен и уничтоженной техники?

Я нахожусь на фронте, работаю на своем участке, уже неделю в боях, поэтому у меня не всегда есть оперативная свежая информация. Я думаю, что все итоги будут подведены после окончания нашей операции. Уже официально мы сообщим о военных итогах. Потому что информационно-политические итоги, я думаю, превзошли даже военные результаты.

Мы показали всему миру, что народы России не принимают Путина. Мы показали всем, что выборы – это фарс, потому что они проходили с нарушением и международных законов, и российского законодательства. Путин проводил выборы на оккупированных территориях, на территории приграничных областей, где шли боевые действия, что запрещено и не дает возможности ни посещения избирательных участков, ни подведения итогов.

Я думаю, что этот март очень четко показал, что легитимность Путина закончилась. Он нарисовал себе невероятный процент. Примерно месяц назад в аналитической статье я отметил, что вместо 76% на предыдущих выборах – сейчас он поставит 80% – 90%. Этот прогноз сбылся, потому что 70% граждан России уже хотят завершения войны. Вопрос в том, какой ценой и на каких условиях. Но люди устали от войны. Соответственно они устали от президента, который пересидел, который эту войну им навязал. Говорить в такой ситуации о 90% поддержки...

Кстати, напомню, что 90% поддержки перед смертью имели Муаммар Каддафи (диктатор Ливии – 24 Канал), Саддам Хусейн (диктатор Ирака – 24 Канал) и Николае Чаушеску (диктатор Румынии – 24 Канал). Все они плохо закончили несмотря на свои 90%.

Продвижение российских добровольцев

Какие населенные пункты сейчас контролируют добровольцы, если говорить о Курской и Белгородской области?

Мы уверенно контролируем Горьковское и Козинку. Противнику не удается нас выбить несмотря на то, что он использует на территории России такие же методы ведения войны, как на территории Украины. То есть массированный артиллерийский огонь, реактивные системы залпового огня, применение авиации.

Несмотря на то, что там все еще находятся граждане России. Путину все равно кого убивать: украинцев или россиян. Главное для него – показать, что "ситуация под контролем", что его противники уничтожены.

Мы знаем, что его любимый метод – это политическое убийство: кого-то застрелить, отравить "Новичком", "сгноить" в тюрьме. С нами сложнее, поэтому у него пока ничего не получается.

Утром 19 марта вы опубликовали фотографию с подписью "Кто ходит освобождать Россию с утра, тот поступает мудро". Что это за танк и трофейная ли это техника? Кроме того, что вы уничтожаете технику оккупационных войск, удалось ли вам взять какой-то трофей и уже использовать со своей стороны?

Буду осторожен в оценках. Почему? Потому что бои не маневренные, а позиционные. В таких боях очень трудно взять большое количество пленных и затрофеить технику. Мы видели сейчас с вами боевую машину пехоты БМП-2. Она находится на вооружении российской армии. Мне кажется, он уже никогда не поедет.

Танк российской армии / Телеграм-канал Легион "Свобода России"

Характер действий путинской армии

Вы недавно опубликовали видео утреннего контакта с противником. Путинские войска пытались зайти с тыла, но вам удалось отразить эту атаку и ударить в ответ. Какую тактику сейчас применяет оккупационная армия, насколько преобладает? Какие моменты вас больше всего удивили?

Чем-то удивить нас сложно. У врага численное преимущество, он активно использует артиллерию, авиацию, FPV-дроны. Противник учится, делает выводы, становится сильнее. Мы это все прекрасно понимаем. Но мы тоже становимся сильнее, растем, получаем боевой опыт. В этом случае маневр противника не удался, нас окружить не удалось.

У вас также опубликовали подтверждение того, что путинские войска обустраивают позиции вблизи жилых домов. Сколько вы лично видели и слышали таких историй, когда путинская армия прикрывалась мирными жителями и уничтожала дома гражданских?

Все эти истории мы прекрасно знаем еще с 2014 года, когда это делали во время вторжения России на Донбасс. Сейчас мы видим то же самое. Я уже полтора года воюю, и все это наблюдал во время предыдущих наших больших рейдов.

Им совсем не жалко ни мирное украинское население, ни граждан России. Все, что они делают – это максимально стараются прикрываться гражданскими. Ничего по-настоящему военного и честного от них не стоит ожидать.

Вечером 18 марта легион опубликовал обращение с призывом к жителям Белгорода немедленно покинуть город или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела. Как сейчас происходит и есть ли вообще эвакуация?

Поток белгородцев, которые хотят покинуть регион, растет. В течение недели почти каждую ночь мы открывали "коридор" для выезда гражданских, чтобы максимальное их количество покинуло регион.

Конечно, мы не захватчики и не те, кто уничтожает. Мы идем освобождать свою родину, свой народ, который захватили в рабство. В это время путинская орда, повторюсь, действует и на территории Украины, и на территории России одинаковыми методами: все смести, все уничтожить и смешать с землей.

Также разведывательные силы легиона разоблачают преступления путинской России.

Кто воюет против добровольцев

Кто те оккупанты, которых вы взяли в плен? Это элитные подразделения, срочники, мобилизованные? Какова их дальнейшая судьба? Можем ли мы говорить, что это обменный фонд Украины, и все, кого вы взяли в плен, вы потом передаете на территорию Украины?

Я сейчас пока что такой информацией не могу поделиться. Могу сказать, что в операции со стороны путинского режима участвует "сборная солянка" из самых разных подразделений.

Противник уже был вынужден перебросить туда подразделения 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГУ ГШ. Это элитное подразделение, серьезные ребята. Мы тоже не промах. Работаем, воюем.

Там есть и отряды "Шторм-Z", и местная тероборона присутствует, и обычные срочники, которые не должны участвовать в боевых действиях, но Путин их использует и таким образом.

Во время предыдущей операции вы предлагали губернатору Белгородской области Гладкову каким-то образом принять участие в обмене и выйти на переговоры. Тогда он отказался. Были ли такие предложения Гладкову в этот раз?

На этот раз он тоже отказался от диалога. Надо понимать, что он марионетка в руках Путина. Его интересует только возможность дольше удерживаться в губернаторском кресле и "набивать свои карманы" на возведении оборонительных сооружений и других проектов. Ни судьба самих граждан Белгорода его не волнует, ни судьба пленных. Все, что его интересует – это сохранить свое место. Вот и все.

Российская оппозиция должна сплотиться против Путина

Обращались ли вы к российским оккупантам на фоне операции в приграничных областях, призывая их сдаваться в плен или присоединяться к вам в борьбе против режима Путина? Есть ли кто-то из оккупационной армии, кто добровольно перешел на вашу сторону? Есть ли, возможно, гражданские, которые также решили бороться против диктаторского режима, только с оружием в руках?

Вообще естественно, что многие солдаты, офицеры российской армии пытаются избегать участия в войне. Многие уезжают за границу, а если имеет такую возможность, переходят к нам. Мы имеем в рядах кадровых военных. Многие переходят линию фронта по минным полям. Гражданские делают то же самое. Количество этих людей постоянно растет.

Это третья такая операция за последние 9 месяцев. Каждая наша крупная операция на территории России вызывает большой информационный всплеск, показывает нашим согражданам, что вооруженное сопротивление Путину – это реально, возможно и что это, пожалуй, единственный метод, которым Путина можно отстранить от власти. И решительные люди приходят к нам.

Например, мы имеем много разочарованных сторонников погибшего Алексея Навального, которые поняли, что мирный протест, к которому Алексей призывал, не работает в тоталитарной системе. И эти люди сейчас в наших рядах успешно борются с оружием в руках.

Мы постоянно обращаемся к российской оппозиции. Мы открыты к сотрудничеству. Мы призываем всю российскую оппозицию сплотиться и объединиться, а не искать разногласия и разъединения.

Как присоединиться к легиону

Есть ли у вас чат-бот, куда могут обратиться желающие, которые хотят бороться против путинского режима. Как проходят проверку эти добровольцы? Были ли случаи, когда путинские спецслужбы хотели заслать агентов к вам?

Очень важно переходить на официальный чат-бот легиона. Потому что ФСБшники создают десятки подставных каналов. Люди передают свои данные. Их арестовывают, и потом на российском телевидении показывают, как они поймали "украинских шпионов".

Поэтому очень осторожно переходите на официальный сайт легиона. Отправляйте информацию в чат-бот. Можете не волноваться – информация хранится на отдельных защищенных серверах. Дальше она никуда не попадает.

После этого идет общение, передача определенной информации, ответы на вопросы. Обо всех процедурах не буду рассказывать. Но врагу еще не удалось инфильтрироваться в наши ряды шпионов. Мы стараемся. Наша служба безопасности хорошо работает.

Форум в Киеве в поддержку российских добровольцев

В Киеве 17 марта провели первый Форум о поддержке российских добровольцев. Во время форума все участники подписали совместный меморандум о поддержке. Вы можете сказать немного больше об этом форуме?

Это было очень важное, интересное мероприятие. Представители Форума "Свобода России" посетили российских добровольцев и подписали меморандум о предоставлении всесторонней информационной и финансовой поддержки. Все для того, чтобы подразделения российских добровольцев росли, становились сильнее и привели к "демонтажу" путинского режима.

Это большой шаг на самом деле. Это начало, по моему мнению, большого политического объединения вокруг российских добровольцев.

Форум поддержки российских добровольцев в Киеве / Фото из фейсбука Алексея Барановского

Там присутствовали Марк Фейгин, Иван Тютрин, Илья Пономарев, другие представители России. Они потихоньку поворачиваются к нам лицом, слышат наш голос. Они понимают, что мы не какая-то маргинальная группа, а такие же соотечественники с нормальными политическими взглядами, с пониманием того, какое будущее должно быть в нашей стране. И мы сейчас все вместе находимся в процессе поиска, становления, оформления наших политических идей. Я думаю, что объединение оппозиции и объединение оппозиции вооруженной не за горами.

Обратите внимание! К форуму виртуально присоединился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он заявил, что российские добровольческие формирования находятся в кооперации с Украиной. Однако эти подразделения россиян действуют автономно.

Демилитаризация приграничья России продолжится

Заявленная задача-минимум добровольцев – сорвать проведение так называемых "выборов" в приграничных районах России. Как думаете, вам это удалось? И какая задача-максимум у вас сейчас?

Конечно, мы показали, что выборы – это фарс, и что граждане России с оружием в руках будут бороться с режимом.

В ближайшее время мы будем продолжать демилитаризацию приграничных областей России. Мы сковываем силы врага, заставляем его как минимум не перебрасывать резервы на другие участки фронта, снижаем боеспособность. Думаю, что еще не один день будет продолжаться наша операция.

В конце концов мы увидим потери путинских войск, политические результаты. Думаю, что они будут. "Полетят головы", будут перестановки и тому подобное. Все это не придаст путинской военной системе устойчивости.

Что будет с Россией после смерти Путина

На фоне успешного рейда российских добровольцев наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранить под контролем ситуацию в стране. Но, к сожалению, процент его поддержки до сих пор велик. Почему, по вашему мнению, многие россияне до сих пор не понимают, что происходит на самом деле?

Путин нарисовал результаты выборов. Даже с учетом рабов-бюджетников, которых туда согнали, он точно не набрал даже 40% голосов. Все остальное – это массированные вбросы и фальсификации. Есть объективные результаты выборов с участков со сфотографированными результатами избирательных комиссий. Не так давно видел, что в Белгороде за Путина проголосовало менее 14%. Вот и результат вам.

В одном из интервью вы говорили, что Путин зачистил все политическое пространство вокруг себя и собрал в окружении людей, которые не имеют силы воли, смелости и ума выразить ему в лицо все его недостатки относительно способа правления. Поэтому когда Путин умрет или его убьют, как вы думаете, что-то изменится в России?

Если персонально Путин умрет, то мало что изменится. Нужно сносить всю путинскую систему. Но, возможна ситуация, в которой элиты отрекутся от него и будут искать для себя индульгенцию. Это возможно.

Но все же демонтаж путинской системы должен быть полным. Она вся порочная, построена на тотальной лжи и пропаганде. Стабильность в России построена на обмане.

Путин понемногу отбирал свободу и права у граждан. Сначала он обменял свободу на сытость, хотя эта сытость относительная. Уровень жизни в России значительно ниже, чем в цивилизованных странах. Потом он отобрал у людей и сытость. А сейчас он забирает у них безопасность. То есть он не гарантирует им жизнь. Это результат его никчемного правления.

Владимир Путин / Фото Getty Images

Привести самую богатую страну мира с огромными природными ресурсами, с людьми, которые готовы работать, к такому позору и таким преступлениям – это надо постараться. Он похож на царя Мидаса, который все, что трогал, превращал в золото. Но Путин несколько из другой оперы, с другим чемоданчиком.

Мы все сделаем. У нас все получится. Мы снесём эту проклятую систему; поможем народу Украины восстановить территориальную целостность. Поможем восстановить все, что мы разрушили. Это на нашей совести. И будем строить свою страну.

У нас проблемы на сотни лет, у нас поле несделанной работы. Но у нас все получится.

В 2020 году ЦРУ поразило две машины, которые выезжали из аэропорта в Багдаде. В одной из них находился иранский генерал Сулеймани. Его американцы считают виновным в смертях солдат США на Ближнем Востоке. В начале августа 2022 года дроны ЦРУ нанесли несколько смертельных ударов по кабульскому пентхаусу лидера Аль-Каиды. Что вы думаете о возможности ликвидации Путина? Понимаем, что могут быть двойники. Но почему он до сих пор жив?

Потому что Запад является консервативным. Запад боится нестабильности. Путина, каким бы он ни был страшным, можно спрогнозировать. Понятно, что Запад просчитывает несколько сценариев России без Путина.

Но на его ликвидацию Запад, конечно, не пойдет. Снос путинского режима – это дело самих граждан России. И мы этим занимаемся.