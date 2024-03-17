Об этом рассказали ряд российских СМИ и телеграм-каналов. По имеющейся информации, петарду взорвала 64-летняя пенсионерка Елена в Доме культуры Солдатова на Комсомольском проспекте в Перми.

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Перед взрывом общалась по телефону

Как отмечают очевидцы, перед взрывом пенсионерка общалась по телефону с кем-то. Предварительно, она могла общаться с мошенниками, которые якобы заставили ее это сделать.

Обратим внимание! Эта ситуация может быть провокацией, устроенной самими россиянами на месте. Одна из целей – продемонстрировать, что так называемые "выборы" якобы планируют сорвать.

Известно, что в результате взрыва женщина получила ранение правой руки. Сначала ей оказали всю необходимую помощь. А после того госпитализировали в медицинское учреждение. Тем временем с избирательного участка всех присутствующих эвакуировали.

К слову, информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в министерстве территориальной безопасности региона.

СМИ пишут, что женщине удалось пронести внутрь здания большую петарду. После чего она ее в уборной взорвала. Интересно, что другие издания заметили, что в Дом культуры она шла с пакетом. Его содержимое охранник проверил, но ничего запрещенного не увидел.

К слову, отдельного внимания заслуживает девушка, которая сняла видео, вероятно, возле этого избирательного участка. Она не подбирала слов и довольно много материлась, рассказывая о приезде полиции. В нашем телеграм-канале можно увидеть видео и послушать ее жалобы.

Между тем на выборах отдали голос за Кирилла Буданова