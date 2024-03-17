Об этом рассказали ряд российских СМИ и телеграм-каналов. По имеющейся информации, петарду взорвала 64-летняя пенсионерка Елена в Доме культуры Солдатова на Комсомольском проспекте в Перми.
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Перед взрывом общалась по телефону
Как отмечают очевидцы, перед взрывом пенсионерка общалась по телефону с кем-то. Предварительно, она могла общаться с мошенниками, которые якобы заставили ее это сделать.
Известно, что в результате взрыва женщина получила ранение правой руки. Сначала ей оказали всю необходимую помощь. А после того госпитализировали в медицинское учреждение. Тем временем с избирательного участка всех присутствующих эвакуировали.
К слову, информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в министерстве территориальной безопасности региона.
СМИ пишут, что женщине удалось пронести внутрь здания большую петарду. После чего она ее в уборной взорвала. Интересно, что другие издания заметили, что в Дом культуры она шла с пакетом. Его содержимое охранник проверил, но ничего запрещенного не увидел.
К слову, отдельного внимания заслуживает девушка, которая сняла видео, вероятно, возле этого избирательного участка. Она не подбирала слов и довольно много материлась, рассказывая о приезде полиции. В нашем телеграм-канале можно увидеть видео и послушать ее жалобы.
Между тем на выборах отдали голос за Кирилла Буданова
- Источники 24 Канала рассказали, что в стране-агрессоре продолжают отдавать свои голоса за главу ГУР МО Кирилла Буданова. Его имя можно увидеть на одном бланке с Владимиром Путиным, а также его так называемыми "оппонентами".
- Собственно, источники 24 Канала поделились с нами эксклюзивным фото, сделанным в избирательной кабинке. На кадре можно увидеть, что в клеточку с Владимиром Путиным отчетливо вписали Кирилла Буданова и поставили напротив него галочку.
- К слову, рядом с фамилией главы ГУР МО можно увидеть еще и надпись "Артан". Это очередное напоминание для Кремля, что украинские глаза повсюду. Поэтому врагам следует быть максимально бдительными. Причем не только на оккупированных территориях, но и в самой России.