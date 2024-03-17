Так, источники 24 Канала, в России продолжают голосовать за главу ГУР Кирилла Буданова. Его имя теперь красуется на одном бланке с Путиным и его фейковыми "оппонентами".

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Буданов в бюллетене

Источники 24 Канала поделились эксклюзивным фото из избирательной кабинки в России во время проведения голосования за президента. Так, рядом с кандидатами на пост главы России, должность, которого очевидно снова займет Владимир Путин, появилось имя и фамилия главного разведчика Украины. Свою "галочку" на этом бюллетене поставили за Кирилла Буданова.

Рядом с фамилией главы Главного управления разведки красуется надпись "Артан". Так, Кремлю в очередной раз напомнили, что украинские глаза везде – даже на территории России.

В России голосуют за Кирилла Буданова / фото источников 24 Канала

Подразделение "Артан"



Спецподразделение "Артан" – подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Бойцы, что является частью "Артана" выполняют различные операции как на оккупированных территориях, так и в тылу врага – то есть в России. Их задачами являются работа с железнодорожной инфраструктурой, с линиями электропередач, складами, сбор информации и другие операции.

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