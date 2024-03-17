Так, источники 24 Канала, в России продолжают голосовать за главу ГУР Кирилла Буданова. Его имя теперь красуется на одном бланке с Путиным и его фейковыми "оппонентами".
Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России
Буданов в бюллетене
Источники 24 Канала поделились эксклюзивным фото из избирательной кабинки в России во время проведения голосования за президента. Так, рядом с кандидатами на пост главы России, должность, которого очевидно снова займет Владимир Путин, появилось имя и фамилия главного разведчика Украины. Свою "галочку" на этом бюллетене поставили за Кирилла Буданова.
Рядом с фамилией главы Главного управления разведки красуется надпись "Артан". Так, Кремлю в очередной раз напомнили, что украинские глаза везде – даже на территории России.
В России голосуют за Кирилла Буданова / фото источников 24 Канала
Подразделение "Артан"
Спецподразделение "Артан" – подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Бойцы, что является частью "Артана" выполняют различные операции как на оккупированных территориях, так и в тылу врага – то есть в России. Их задачами являются работа с железнодорожной инфраструктурой, с линиями электропередач, складами, сбор информации и другие операции.
Что происходит на выборах в России
- Российские граждане активно портят бюллетени на президентских выборах. В частности, они наносят на бланки антивоенные лозунги – вроде "нет войне", или пишут, что Владимир Путин является убийцей, преступником и психопатом. Также на бланки вносили имена других кандидатов.
- Также в полдень 17 марта в России зафиксировали более 70 случаев задержания граждан, которые решили проголосовать в 12:00. Полиция таким образом решила ликвидировать все попытки провести акцию протеста "Полдень против Путина". В одном из участков в Казани молодым людям сказали, чтобы те вернули через час – два.
- Кроме этого, по России фиксируют и другие попытки саботажа избирательного процесса. Например, избиратели заливают бюллетени зеленкой, или поджигают урны. На могилу Алексея Навального, например, приносят бюллетени. В них вписана фамилия политика