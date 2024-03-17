Российские СМИ поделились фото испорченных бюллетеней, на которых избиратели выражают свою антивоенную позицию. На них изображены призывы "за мир", а Путина на бланке называют убийцей и вором.
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Испорченные бюллетени
В сети показали несколько примеров испорченных бюллетеней – большинство из них похожи друг на друга. Часть избирателей целенаправленно портят бланки, чтобы таким образом выразить свое недовольство властью в стране и ее политикой.
В частности, некоторые россияне писали на письме "нет войне", а также "России – свободу". Кроме этого, избиратели писали призывы к освобождению политзаключенных в России и отмечали, что "мир России сидит в тюрьме".
Россияне выражают недовольство на выборах / фото российских СМИ
Также отдельные избиратели поверх указанных в бюллетенях фамилий пишут собственных кандидатов – в частности, указывают, что их выбор это Алексей Навальный или Борис Надеждин. Напротив фамилии Владимира Путина они пишут, что тот убийца, преступник и психопат.
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Проблемы на выборах в России
- ГУР 15 марта положило систему государственных услуг России. Именно через эту систему осуществляли электронное голосование на "выборах" президента России. Киберспециалисты смогли обойти систему защиты – проблемы продлятся до конца голосования.
- В ряде населенных пунктов россияне выливали зеленку и даже поджигали ящики с бюллетенями. Подробнее прочитать о ходе "выборов" в России можно в нашем материале.
- Кроме этого, россияне решили устроить псевдоголосование на оккупированной территории Украины. Россияне осуществляют обход квартир и силой заставляют голосовать украинцев. Однако, несмотря на это явка очень низкая – Кремль хотел объявить рекорд по явке, но неудачно.