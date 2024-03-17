Российские СМИ поделились фото испорченных бюллетеней, на которых избиратели выражают свою антивоенную позицию. На них изображены призывы "за мир", а Путина на бланке называют убийцей и вором.

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Испорченные бюллетени

В сети показали несколько примеров испорченных бюллетеней – большинство из них похожи друг на друга. Часть избирателей целенаправленно портят бланки, чтобы таким образом выразить свое недовольство властью в стране и ее политикой.

В частности, некоторые россияне писали на письме "нет войне", а также "России – свободу". Кроме этого, избиратели писали призывы к освобождению политзаключенных в России и отмечали, что "мир России сидит в тюрьме".

Россияне выражают недовольство на выборах / фото российских СМИ

Также отдельные избиратели поверх указанных в бюллетенях фамилий пишут собственных кандидатов – в частности, указывают, что их выбор это Алексей Навальный или Борис Надеждин. Напротив фамилии Владимира Путина они пишут, что тот убийца, преступник и психопат.

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