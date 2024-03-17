Російські ЗМІ поділилися фото зіпсованих бюлетенів, на яких виборці виражають свою антивоєнну позицію. На них зображені заклики "за мир", а Путіна на бланці називають вбивцею та злодієм.

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Зіпсовані бюлетені

У мережі показали декілька прикладів зіпсованих бюлетенів – більшість з них схожі одне на одного. Частина виборців ціленаправлено псують бланки, щоб таким чином виразити своє невдоволення владою в країні та її політикою.

Зокрема, деякі росіяни писали на листі "ні війні", а також "Росії – свободу". Окрім цього, виборці писали заклики до звільнення політв'язнів у Росії та зазначали, що "мир Росії сидить у в'язниці".

Росіяни виражають невдоволення на виборах / фото російських ЗМІ

Також окремі виборчі поверх вказаних у бюлетенях прізвищ пишуть власних кандидатів – зокрема, вказують, що їх вибір це Олексій Навальний або Борис Надєждін. Напроти прізвища Владіміра Путіна вони пишуть, що той вбивця, злочинець та психопат.

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