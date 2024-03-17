Російські ЗМІ поділилися фото зіпсованих бюлетенів, на яких виборці виражають свою антивоєнну позицію. На них зображені заклики "за мир", а Путіна на бланці називають вбивцею та злодієм.
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Зіпсовані бюлетені
У мережі показали декілька прикладів зіпсованих бюлетенів – більшість з них схожі одне на одного. Частина виборців ціленаправлено псують бланки, щоб таким чином виразити своє невдоволення владою в країні та її політикою.
Зокрема, деякі росіяни писали на листі "ні війні", а також "Росії – свободу". Окрім цього, виборці писали заклики до звільнення політв'язнів у Росії та зазначали, що "мир Росії сидить у в'язниці".
Росіяни виражають невдоволення на виборах / фото російських ЗМІ
Також окремі виборчі поверх вказаних у бюлетенях прізвищ пишуть власних кандидатів – зокрема, вказують, що їх вибір це Олексій Навальний або Борис Надєждін. Напроти прізвища Владіміра Путіна вони пишуть, що той вбивця, злочинець та психопат.
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Проблеми на виборах у Росії
- ГУР 15 березня поклало систему державних послуг Росії. Саме через цю систему здійснювали електронне голосування на "виборах" президента Росії. Кіберфахівці змогли обійти систему захисту – проблеми триватимуть до кінця голосування.
- У низці населених пунктів росіяни виливали зеленку та навіть підпалювати скриньки з бюлетенями. Детальніше прочитати про перебіг "виборів" у Росії можна у нашому матеріалі.
- Окрім цього, росіяни вирішили влаштувати псевдоголосування на окупованій території України. Росіяни здійснюють обхід квартир та силою змушують голосувати українців. Однак, попри це явка дуже низька – Кремль хотів оголосити рекорд по явці, але невдало.