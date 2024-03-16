Журналісти Суспільного з посиланням на джерела в ГУР МО зазначили, що тепер росіяни мають проблеми з електронним голосуванням на виборах. Сайт державних послуг країни-агресорки не працює.

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Кіберфахівці ГУР зламали сайт держпослуг Росії

Співрозмовник розповів журналістам, що сайт державних послуг Росії наразі "лежить". В такому ж стані перебуває і система голосування.

Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування,

– зазначило джерело.

В розвідці також наголосили, що окрім цього, продовжують здійснювати атаки на електронні сервіси партії Владміра Путіна "Єдіная Росія". Зрештою робота кіберфахівців Головного управління розвідки триває.

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