Журналісти Суспільного з посиланням на джерела в ГУР МО зазначили, що тепер росіяни мають проблеми з електронним голосуванням на виборах. Сайт державних послуг країни-агресорки не працює.
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Кіберфахівці ГУР зламали сайт держпослуг Росії
Співрозмовник розповів журналістам, що сайт державних послуг Росії наразі "лежить". В такому ж стані перебуває і система голосування.
Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування,
– зазначило джерело.
В розвідці також наголосили, що окрім цього, продовжують здійснювати атаки на електронні сервіси партії Владміра Путіна "Єдіная Росія". Зрештою робота кіберфахівців Головного управління розвідки триває.
У Росії тривають "вибори" президента Росії
- У Росії 15 березня розпочалося триденне голосування на так званих "виборах президента Росії". Це голосування вперше в історії країни-агресорки триватиме 3 дні – з 15 по 17 березня.
- Уже 16 березня у путінській партії "Єдіная Росія" заявили, що фіксують нібито широкомасштабні DDoS-атаки на всі електронні сервіси партії. Тимчасово призупинено роботу другорядних партійних ресурсів.
- Також на виборчих дільницях продовжують псувати виборчі дільниці. Зокрема, у скриньки з бюлетенями виливають фарби чи зеленки, або ж здійснюють підпали.
- Водночас путінські прибічники продовжують влаштовувати цирк на виборчих дільницях по всій території країни-агресорки. Так, в Якутську на виборчій дільниці влаштували "шоу" шамани, а на кількох виборчих дільницях з'явився мультиплікаційний персонаж, який росіяни використовують для пропаганди, – Чебурашка.
- Варто зазначити, що у Державному департаменті США заявили, що не визнають легітимність результатів голосування на виборах президента Росії на тимчасово окупованих територіях. У Держдепі також підтвердив визнання Сполученими Штатами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Криму як невіддільних частин України.
- До того ж голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер заявив, що Європейський парламент не визнає результати виборів президента Росії. За словами євродепутата, ці вибори "нічого спільного з демократією не мають".