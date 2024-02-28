Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер. Він зазначив, що це голосування немає нічого спільного з демократією.

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Анонс. У цьому матеріалі – лише уривок з інтерв'ю Макалістера кореспондентці нашого видання. Повна версія буде опублікована найближчим часом. Слідкуйте за 24 Каналом, аби нічого не пропустити.

Псевдовибори Путіна

Європарламентар від ЄНП коротко відповів на питання, чи визнаватимуть результати виборів у Росії.

Це не демократичні вибори. Це так звані вибори, і ми не визнаємо результати цих виборів,

– сказав Макалістер.

Він додав, що Путін боїться “української моделі” вільного й відкритого суспільства. Європарламентар наголосив, що Путін сприймає демократію як загрозу для себе на посаді президента.

Путіна треба зупинити