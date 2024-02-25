Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", що відбулась 25 лютого, зазначив, що буде вести перемовини з людиною, яка вбиває своїх опонентів. Раніше президент України звинуватив Кремль у вбивстві Олексія Навального.
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У нас немає альтернативи
Зеленський підкреслив, що перемовини з російським диктатором можливі лише за умови, якщо Путін визнає, що програв війну.
Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи Україна програє у цій війні? Впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал,
– зауважив очільник української держави.
Проте на думку Зеленського перемога у війні України цілком залежати від наших військової допомоги з боку західних партнерів.
"Всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад – точно будуть мати великий вплив на його суспільство. Тоді він буде думати про внутрішню безпеку. Сьогодні Путін оперує планами та цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли закінчити з ним раніше", – наголосив Зеленський.
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- Президент наголосив, що 2024 рік стане переломним у війні. Він буде таким, тому що українцям будуть потрібні "і мужність, і стійкість для того, щоби вижити". На думку Зеленського, від 2024-го буде залежати "формат закінчення війни".
- Водночас Зеленський зауважив, що на те, як "виглядатиме кінець 2024 року" вплине зокрема постачання Україні хоча б 10 систем Patriot впродовж найближчих місяців. Якби ЗСУ застосували ці системи ППО ближче до фронту, то ворог би відступив.
- Також президент пояснив, з чим була пов'язана зміна Головнокомандувача ЗСУ. Це стало одним з кроків "плану дій на третій рік повномасштабної війни". Він зазначив, що є чіткий план щодо контрнаступу, проте, за словами Зеленського, його деталі він не має права повідомляти.