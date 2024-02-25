Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", що відбулась 25 лютого, зазначив, що буде вести перемовини з людиною, яка вбиває своїх опонентів. Раніше президент України звинуватив Кремль у вбивстві Олексія Навального.

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У нас немає альтернативи

Зеленський підкреслив, що перемовини з російським диктатором можливі лише за умови, якщо Путін визнає, що програв війну.

Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи Україна програє у цій війні? Впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал,

– зауважив очільник української держави.

Проте на думку Зеленського перемога у війні України цілком залежати від наших військової допомоги з боку західних партнерів.

"Всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад – точно будуть мати великий вплив на його суспільство. Тоді він буде думати про внутрішню безпеку. Сьогодні Путін оперує планами та цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли закінчити з ним раніше", – наголосив Зеленський.

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