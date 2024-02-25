Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що деталей повідомити не може.

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Зеленський про контрнаступ

Володимир Зеленський повідомив, що Україна має план дій на третій рік повномасштабної війни – одним з його кроків було зміна військового керівництва.

Є чіткий план щодо контрнаступу. Деталей не можу сказати. Не маю на це права. Цей план пов'язаний й зі зміною керівництва,

– сказав президент.

Український лідер зазначив, що таких планів буде декілька – через ймовірний витік інформації. Він додав, що звільнення Валерія Залужного це "внутрішній момент".

Зазначимо! Під час пресконференції Зеленський також зазначав, що чим менше людей знає про плани українського війська, то швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. Це підтверджує той факт, що план контрнаступу ЗСУ був на столі у Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії.

Зміна командування