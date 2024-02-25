Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума “Украина. Год 2024”. Он отметил, что деталей сообщить не может.

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Зеленский о контрнаступлении

Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет план действий на третий год полномасштабной войны – одним из его шагов была смена военного руководства.

Есть четкий план по контрнаступлению. Деталей не могу сказать. Не имею на это права. Этот план связан и со сменой руководства,

– сказал президент.

Украинский лидер отметил, что таких планов будет несколько – из-за вероятной утечки информации. Он добавил, что увольнение Валерия Залужного это "внутренний момент".

Отметим! Во время пресс-конференции Зеленский также отмечал, что чем меньше людей знает о планах украинского войска, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. Это подтверждает тот факт, что план контрнаступления ВСУ был на столе у Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия.

Смена командования