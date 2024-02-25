Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума “Украина. Год 2024”. Он отметил, что деталей сообщить не может.
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Зеленский о контрнаступлении
Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет план действий на третий год полномасштабной войны – одним из его шагов была смена военного руководства.
Есть четкий план по контрнаступлению. Деталей не могу сказать. Не имею на это права. Этот план связан и со сменой руководства,
– сказал президент.
Украинский лидер отметил, что таких планов будет несколько – из-за вероятной утечки информации. Он добавил, что увольнение Валерия Залужного это "внутренний момент".
Смена командования
- Владимир Зеленский 8 февраля представил нового главнокомандующего ВСУ – им стал Александр Сырский. Он сменил на посту Валерия Залужного. Приход нового главкома также привел к ряду перестановок в военном командовании.
- В вечернем обращении президент отметил, что ожидает от Сырского реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год, учитывая реальную ситуацию на поле боя сейчас, а также дальнейших перспектив. Кроме этого, он должен решить ряд проблем внутри украинского войска.
- Новый главнокомандующий уже начал проводить аудит Сил обороны. По его результатам определят "внутренний резерв" украинской армии. Уже удалось выявить тысячи военных, которые ни разу не были на фронте.