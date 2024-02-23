Об этом заявил Давид Арахамия в эфире "Темы с Мосейчук" по результатам встречи фракции с президентом. Также отметил, что уже нашли тысячи бойцов, которые не воевали.

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Продолжается аудит Сил обороны

Председатель фракции "Слуга народа" сказал, что во время аудита уже обнаружили целые подразделения Сил обороны, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте". Количество таких военных исчисляется тысячами, заявил нардеп.

По словам Арахамии, они уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.

Уже условно найдено 8000 людей, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб и не воевали... По результатам завершения аудита, я считаю, что цифра будет намного больше,

– отметил народный депутат.

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Сколько мобилизованных на фронте