Напомним, что первая Ставка в обновленном составе была проведена вечером 12 февраля. Тогда ему доложили Главнокомандующий ВСУ Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, представители разведок, а также представители командующих оперативно-стратегических группировок войск.
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Зеленский провел новую Ставку
Президент Украины заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Была обсуждена ситуация на всех основных направлениях, оборонительные действия и отдельные наступательные операции.
В частности, Александр Сырский рассказал о поступлении и расходах боеприпасов, ракет, а также дронов.
В то же время украинский лидер заслушал информацию о планах врага от начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию,
– заявил Зеленский.
Кроме того, был отдельно закрыт доклад по всему, что касается самолетов F-16. Говорится о количестве истребителей в первой партии и сроки получения.
В то же время был обсужден ход подготовки инфраструктуры и персонала. В частности, уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов.
F-16 для Украины: последние новости
- Глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот рассказала, когда наше государство может получить первые истребители F-16. Она рассказала, что, прежде всего, они открывают учебный центр в Румынии, поэтому делают все возможное, чтобы доставить истребители как можно скорее, но есть некоторые условия, которые еще предстоят.
- Также министерша иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот объяснила, может ли Украина получить более 24 обещанных самолетов. По ее словам, она не хочет этого обещать, однако, отправка этих истребителей – это действительно важный сигнал.
- В то же время, ожидается, что Украина получит первые F-16 от Дании летом. Об этом говорится в сообщении международной коалиции ВПС, которая во главе с Данией, Нидерландами и США координирует тренировку F-16 и подготовку к передаче Украине первых истребителей F-16.