Нагадаємо, що першу Ставку в оновленому складі було проведено увечері 12 лютого. Тоді йому доповіли Головнокомандувач ЗСУ Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, представники розвідок, а також представники командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Дивіться також Для Росії захоплення Авдіївки – найбільше досягнення за 9 місяців війни, – Зеленський

Зеленський провів нову Ставку

Президент України заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Було обговорено ситуацію на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції.

Зокрема, Олександр Сирський розповів про надходження та витрати боєприпасів, ракет, а також дронів.

Водночас український лідер заслухав інформацію про плани ворога від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію,

– заявив Зеленський.

Крім того, було окремо закрито доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Мовиться про кількість винищувачів у першій партії та терміни отримання.

Водночас було обговорено перебіг підготовки інфраструктури та персоналу. Зокрема, уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків.

F-16 для України: останні новини