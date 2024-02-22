Нагадаємо, що першу Ставку в оновленому складі було проведено увечері 12 лютого. Тоді йому доповіли Головнокомандувач ЗСУ Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, представники розвідок, а також представники командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.
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Зеленський провів нову Ставку
Президент України заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Було обговорено ситуацію на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції.
Зокрема, Олександр Сирський розповів про надходження та витрати боєприпасів, ракет, а також дронів.
Водночас український лідер заслухав інформацію про плани ворога від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію,
– заявив Зеленський.
Крім того, було окремо закрито доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Мовиться про кількість винищувачів у першій партії та терміни отримання.
Водночас було обговорено перебіг підготовки інфраструктури та персоналу. Зокрема, уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків.
F-16 для України: останні новини
- Глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот розповіла, коли наша держава може отримати перші винищувачі F-16. Вона розповіла, що перш за все, вони відкривають навчальний центр в Румунії, тому роблять все можливе, щоб доставити винищувачі якомога швидше, але є деякі умови, які ще мають бути виконані.
- Також міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот пояснила, чи може Україна отримати більше ніж 24 обіцяних літаки. За її словами, вона не хоче цього обіцяти, однак надсилання цих винищувачів – це справді важливий сигнал.
- Водночас очікується, що Україна отримає перші F-16 від Данії влітку. Про це йдеться у повідомленні міжнародної коаліції ВПС, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тренування F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів F-16.